近日新冠肺炎疫情徘徊於日增約300宗的水平，港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今日（19日）表示，對疫情感樂觀，更預計市民於暑假期間，在戶外可以不需戴口罩，而且航班熔斷機制可取消，訪港旅客亦可改為家居隔離。



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孔繁毅今早於電台節目表示，現時大部份的確診個案，均為輕症或無徵狀，毋須太關注每日的新增確診數字，只有重症及死亡個案，才反映疫情嚴重性，例如在瑪麗醫院，現時只有三名患者因感染新冠肺炎而入院，較500人時的高峰大減，對醫療系統未造成壓力。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

倘無新變種 航班熔斷機制亦可取消

孔繁毅又認為，假如7月暑假時未出現新型的變種病毒，市民於室外就毋須再戴口罩。他續稱，航班的熔斷機制屆時同樣可取消，訪港人士亦毋須酒店檢疫，可改為居家隔離。

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