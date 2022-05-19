石蔭邨、安蔭邨、洪福邨等污水呈陽性　派19.5萬個快測包自檢

政府表示，葵青區、九龍城區、元朗區有部份地區的污水檢測呈陽性及病毒量較高，故將向相關地點派發19.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，當中包括石蔭邨、石蔭東邨、海名軒及海逸豪園、洪福邨、金閣豪園等。



政府表示，為應對新冠疫情，環保署與渠務署在各區採集污水樣本進行病毒檢測，部份地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

房屋署及當區的民政事務處會陸續向相關地點的居民、清潔員、物業管理員工，派發合共約19.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

地區包括：



葵青區 — 石蔭邨、石蔭東邨、寧峰苑及安蔭邨



九龍城區 — 海名軒及海逸豪園（綠庭軒、玉庭軒、悅濤灣、海逸灣、翠堤灣）



元朗區 — 洪福邨、田心居、沙洲里村、金閣豪園、柏雨花園、石埗村、新李屋村、瑞豐華庭、德祥樓及德興樓



政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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