卡拉OK重開首日即爆滿市民摸門釘　全港只剩14間：仍有租金壓力

第五波疫情已肆虐近半年，酒吧、麻雀館、卡拉OK等處所自年初停業後，今日（19日）終獲准重開。久違的停業令致本港兩大連鎖卡拉OK難以生存，合共只剩下14間分店。

政府宣布重開後，已有市民急不及待訂房一展歌喉，部份分店的預約爆至下周。有市民今午即場上門唱K亦無奈「碰釘」，唯有「再接再厲」到附近的卡拉OK分店再碰運氣。



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RedMR人手已流失四成

停業132日後，卡拉OK終獲重開，RedMR總經理邱偉康透露，在停業期間已安排多次大型消毒，亦已制定指引確保顧客離開後的衞生環境。雖然獲准復業，但集團面臨人手不足及租金的壓力，單計人手已流失四成，即使調高薪酬仍無法補充。

料卡拉OK業務僅回復六成

即使店舖同時經營餐飲業務，惟與去年的數據相比後，估計餐飲及卡啦OK業務，僅可回復六成。他解釋，因10人以上的K房比例上佔較多，換言之，不論面積其實最多只可8人入房，人均消費下降，變相收入受影響。

受制於人數上限，價錢方面亦有所調整。現時，RedMR仍然分開人頭及包廂兩種收費，若以後者為例，10人以上的派對房間，假設過去收費為8,000元，現在則減價六成至約5,000元，「唔會話人少咗就收返你咁多錢。」

RedMR總經理邱偉康估計餐飲及卡啦OK業務，僅可回復六成。（歐嘉樂攝）

RedMR：訂房數目理想 人數不理想

記者於昨日曾致電RedMR嘗試訂房，惟職員回應指未來3日各分店房間已滿。邱偉康，透露近日確實有大批市民訂房，甚至已預訂下周的檔期。但他強調，訂房的顧客以4至6人為主：「預訂房次理想，但人數唔理想。」

現時，卡拉OK、酒吧、夜總會等處所，一律須於凌晨2時前關門。他期望政府能盡快放寬至8人以上，營業時間恢復至凌晨4時至6時。「好多香港人就算佢嚟玩，食埋晚飯嚟到都係10點。」

邱亦認為，卡拉OK相比酒樓及食肆更安全，包括符合政府接種疫苗及通風系統的規定，亦設有獨立洗手間，顧客唱K時須佩戴口罩及使用咪套，更會安排員工巡查房間。他希望政府不再勒令停業：「坦白講我哋比較安全，但點解每次都係我哋停先，又要等到最後先開得返呢？」

灣仔Neway今晚房間爆滿

記者亦與下午5時到灣仔Neway觀察情況，發現有10多人已在大堂等候「黃金時段」。其後在職員的監測下，陸續以疫苗通行證進入走廊。職員表示，今日僅得下午5時至7時的房間，其後的時段已爆滿。

前來唱K的陳太高呼，唱K終於解禁感到開心及興奮，直言近半年被困家中，未曾高歌一曲。她稱，疫情前每月與朋友唱K兩次，為了今日放寬可以唱K，朋友早於上周已訂房。她說，準備唱至深夜12時，包括徐小鳳、梅艷芳、朱咪咪的歌曲。「如果唔使湊孫下晝都嚟唱。」

市民盼高唱姜濤歌曲

惟有人歡喜有人愁，陳先生與女友並無訂房，由紅磡即興上門碰運氣。雖然本來滿心歡喜，期望能高歌姜濤的「蒙著嘴說愛你」，惟被職員告知房間已滿。他坦言「少少失望」，準備到銅鑼灣RedMR再碰運氣，若再無房間，則可能到朋友的「私竇」唱歌。