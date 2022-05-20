520｜新人吉日拉埋天窗　喜遇宴會人數放寬即加酒席：大家開心下

今日是5月20日，不少新人取其「我愛你」諧音，趁機「拉埋天窗」。在尖沙咀婚姻登記處，今日人頭湧湧，多對新人及其親友擠滿文化廣場一帶。有新人指，一年多前已選定今日註冊，笑言結婚日期特別，亦十分易記，「唔使驚老公唔記得」。



另外，第二階段放寬社交距離措施昨（19日）起生效，宴會活動人數上限升至120人。有新人笑指，放寬消息一出，已立即向酒店加酒席，原本只安排20人出席婚宴，現可增加至60多人，加上觀禮人數上限亦可放寬，今日「大日子」感十分開心：「好多親朋戚友疫情關係都太耐無見面，趁呢段時間大家可以聚埋就一齊開心下」。



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今日早上約10時多起，在尖沙咀婚姻登記處外人流不息，多對新人及其親友在文化中心外拍照留念，歡笑聲不絕於耳。在文化中心及太空館之間的長樓梯成「打卡位」，新人輪流在樓梯間與親友拍照，更一度有四至五對新人排隊輪候。

拍拖10多年的湯先生及湯太太今日「拉埋天窗」，二人笑言並非特意挑選今日結婚，「只係見到有位就即刻約。」二人已在酒店預訂酒席，今晚與親友聚首一堂慶祝。

湯太太指，原本因宴會人數限制，只訂約20人酒席，但因宴會人數上限趕及在「擺酒」前放寬，即陸續邀請親朋戚友到場，現時總共約60多人可出席婚宴，笑言更多親友可見證新婚，心情亦更好：「好多親朋戚友疫情關係都太耐無見面，趁呢段時間大家可以聚下就一齊開心下」。

湯太太又指，增加酒席過程相當順利，酒店經理一直有跟進情況，並提醒措施放寬可增加人數，「一知道就嚟放寬都有問親友嚟唔嚟。」另外，二人預訂婚姻登記處的大禮堂行禮，今日亦已放寬至准55人入場，湯太太稱「原來有啲親友預淨係出嚟影張相，𠵱家就可以直接入去觀禮。」

李先生及李太太︰520易記 特意挑選今日註冊

另一對新人，李先生及李太太則笑言，特意挑選今日註冊結婚。李太說全因今日日期「易記啲」，被問到是否擔心丈夫會忘記結婚紀念日，李先生即「搶答」：「唔敢唔記得㗎」。

二人今晚不會舉辦婚宴，李先生解釋疫情下希望婚禮可簡單進行，「太多人食飯、太多人聚集都唔係咁好啦。」至於觀禮人數上限放寬，李太太直言「通知親友都臨急臨忙，本身都無預放寬，臨急抱佛腳叫佢哋嚟」，而部份朋友亦因太急忙而無法到場。

對於觀禮人數上限放寬，鄭先生及鄭太太直言仍「差少少，有好多朋友都入唔到場」。（盧翊銘攝）

鄭先生及鄭太太︰有好多朋友都入唔到場

鄭先生及鄭太太指，在一年多前已籌備婚禮，特意挑選今日註冊結婚，鄭太太笑言因擔心丈夫忘記結婚紀念日：「個日子特別啲、易記啲，唔會驚唔記得。」二人今晚同樣不會舉辦婚宴，對於觀禮人數上限放寬，鄭太太則直言仍「差少少，有好多朋友都入唔到場」。

新曆日子撞「我愛你」及「我願意」諧音喜上加喜

婚禮顧問歐惠芳表示，今明兩天（5月20日及5月21日）是今年吉日，且取「我愛你」及「我願意」普通話諧音，更是喜上加喜，遂有不少新人一早已「相中」相關婚嫁檔期。受惠於第二階段社交距離措施放寬，有本於「520」舉行午宴新人得悉人數上限鬆綁，隨即急變陣，改為於五星級酒店晚宴大排筵席，宴請120名賓客。

新人獲悉上限鬆綁即變陣 午宴變五星級酒店晚宴請120人

她又提到，社會陸續復常，不少準新人對辨婚事感到樂觀，她透露近日增兩至三成查詢，有客人查詢加開擺酒圍數詳情，更由於賓客眾多，有準新人擬分設「功能組別」，奔走數場招呼親朋好友，「午飯、晚宴同After party（婚宴後派對）各搞一場」；另有準新人擬提前結婚，盼趁再收緊社交距離措施前完成「人生大事」，「趁依家風平浪靜，快啲搞掂仲好。」



根據入境處最新數字披露，共有402對新人排期於今日登記結婚，倘全部準新人如期赴會，將是2019年以來新高，更較前年的146宗，大幅增加約1.75倍。去年及前年的「520」，婚姻登記宗數各為212宗及146宗，而未受疫情影響的2019年，則有269對新人於「520」當天「拉埋天窗」。