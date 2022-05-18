社交措施放寬｜婚禮查詢增三成　婚禮顧問︰速戰速決避免夜長夢多

第二階段放寬社交距離措施明天（19日）生效，當中宴會人數上限由20人增至120人。婚禮顧問歐惠芳今早（18日）於電台節目《千禧年代》表示，近日接獲的婚禮查詢增加約三成，有準新人更打算推前婚期，估計有不少人擔心會出現第六七波疫情，希望「速戰速決」。



宴會人數明天（5月19日）開始由20人增至120人。（資料圖片）

放寬後八人一枱可擺逾10圍酒席 有準新人推前婚期

歐惠芳指，宴會人數放寬至120人，貼合現時婚禮的擺酒人數，八人一枱已可擺逾10圍酒席，形容相當充裕，而有不少市民早前不敢考慮晚宴，隨著放寬限制「即刻可以諗下（擺酒）」。她又指，有準新人因而推前婚期，「唔等年尾，快快脆脆攪掂，因為唔知幾時會有第六七波」。

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長者接種率提高 料疫苗通行證對婚宴賓客無大影響

歐惠芳指，有關婚禮的查詢近日多近三成，有部份客人已完成婚禮儀式、已註冊但未擺酒，都希望於五六月擺酒，而以往六七八月屬打風「旺季」，準新人較少在風季辦婚宴，但現時新人、準新人「唔理咁多，避免夜長夢多，速戰速決。」

歐惠芳預料業界收入將回升，過去大部份長者未接種疫苗，疫苗通行證曾對婚禮「好大阻滯」，有新人曾指「公公、婆婆嚟唔到無意思。」她指，現時長者接種率亦已提高，認為問題不大。

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