科大校董會一致通過葉玉如為下任校長　10月接任成八大首女校長

科技大學校董會早前發電郵，公布推薦前副校長葉玉如成為唯一校長候選人，並於今日（20日）審議其任命。校董會下午4時一致通過其任命，將於10月接任史維成為科大校長，成為八所資助大學的首位女校長，也是繼教育學院許美德及樹仁大學鍾期榮後，本港高等教育界第三位女校長。



科大校董會通過葉玉如成下任校長。（林若勤攝/資料圖片）

科大校董會今日開會審議葉玉如接任史維成為下任校長，並於下午有結果，校董會一致通過任命，葉將於今年10月上任。

葉玉如現為科大晨興生命科學教授及香港神經退行性疾病中心主任，上月卸任副校長。快將67歲的她在港出生及長大，擁有美國哈佛大學藥理學博士畢業，1993年加入科大任職助理教授，其後升任生物化學系主任、理學院副院長及院長，屬「元老級」學者。

葉玉如（右）2017年參加港區全國人大代表選舉並當選。（鄭子峰攝）

她的學術地位甚高，2004年獲有女性諾貝爾獎之稱的歐萊雅聯合國教科文組織推舉為世界傑出女科學家，成為生命科學領域首個得獎的華人，其後又獲亞太區經濟合作組織(APEC)婦女與經濟高峯會議傑出創新女性獎；2003年獲國家自然科學獎，2001年當選中國科學院院士。

葉玉如2017年報名參加港區全國人大代表選舉，當時手執174張提名票，她當時透露，獲得泛民議員的提名票，其他提名人則包括多名時任和前任大學校長，如中文大學前校長劉遵義、李國章，時任公開大學校長黃玉山及理工大學校長唐偉章，她其後成功當選。