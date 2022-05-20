馬會主席及前國泰CEO陳南祿、金發局主席李律仁　任機管局新成員

政府宣布委任兩名新成員加入機管局，包括現任賽馬會主席、前國泰航空行政總裁陳南祿，以及香港金融發展局主席、資深大律師李律仁。當局亦再度委任工程界立法會議員盧偉國及滙控前行政總裁歐智華續任委員，新任期於6月1日生效，為期三年至2025年5月31日。

至於航運交通界立法會議員易志明、蘭桂坊集團主席盛智文及合和實業執行副主席兼董事總經理胡文新，將任滿離任。



根據《機場管理局條例》，機管局的主席及成員由行政長官委任，有關委任已載於今日的政府憲報。政府表示，易志明、盛智文及胡文新將於6月1日離任，運輸及房屋局局長陳帆衷心感謝他們在任期間，一直就香港國際機場服務及發展提供寶貴意見，對機管局工作貢獻良多。

▼2021年9月7日 三跑鋪設工程竣工▼



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翻查資料，新委任成員之一的陳南祿為「航空界猛人」，自畢業後加入太古集團，曾在太古集團及國泰航空工作33年，更為國泰首位華人行政總裁，見證本港航空界多段歷史時刻，亦處理多項本地航空界大事件，包括1997年國泰歷史上宣布旗下A330-300 因引擎安全問題停飛、1998年香港新機場開幕大混亂、1999年國泰機師工潮及2003年沙士等危機。

機管局由2022年6月1日起的全體成員名單如下︰

主席：

蘇澤光



成員：

陳仲尼

陳南祿

趙式明

周雯玲

歐智華

梁頴宇

李律仁資深大律師

盧偉國博士

唐嘉鴻

黃冠文

王鳴峰資深大律師

運輸及房屋局局長

財經事務及庫務局局長

民航處處長

機管局行政總裁（當然成員）

