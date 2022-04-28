機管局推包住宿大嶼山工作假期　元朗「小公主」機場揸車初體驗

新冠疫情肆虐逾兩年，旅遊業相關的學生畢業即代表失業。有女生成功透過機管局的工作假期計劃，獲得機場地勤設備公司聘用，毅然離開家人的保護，從「內陸」元朗短暫移居至「海邊」的東涌。有自言是家中「小公主」的參加者，指原本不諳家頭細務，惟經過一年自立生活後，已由女孩蛻變為大人，除了學會在街市格價，亦在人生首份全職工作中學到不同技能。她感謝家人的付出，指「以前想像唔到媽咪有幾辛苦，唔搬出嚟住，自己未必會做到」；更表示經過今次工作假期，考慮將來從事運輸業。



去年「工作假期＠大嶼山」計劃，為參加者安排大澳二澳背包遊。圖為楊敏妍手執長竹棍製作蝦醬。（受訪者提供）

旅遊系學生畢業即失業 轉投機場工作

現年24歲的楊敏妍為機管局工作假期第四屆參加者，於2020年完成都會大學「旅遊與款待服務」課程，但不幸遇上疫情爆發，旅遊業大受打擊難找工作，惟於機緣巧合下得知有關計劃，故萌生「離家生活」的念頭，同時覺得機場工作與旅遊相關，認為可一舉兩得。經過五輪面試後，她獲地勤設備服務公司「大昌」聘用為全職員工。計劃為她提供一年免費住宿，安排在東涌的私人屋苑與三名年齡相若的參加者同住。

楊敏妍表示，工作前對機場的認知僅為客運大樓，惟完成工作假期後在她心目中「機場係好有感覺嘅地方」，而基於工作關係她要駕駛不同車種出入禁區(畢業前已考取了車牌)，現時除了已能輕鬆辨認機場內的樓梯車、電動車及能源車等不同車種外，更學會了獨立處理問題的能力。她認為相關工作假期計劃能幫助畢業生選擇未來路向，正考慮將來從事運輸業。

感謝家人付出︰以前想像唔到媽咪有幾辛苦

她參與計劃前未曾試過獨自離家生活，經過一年的獨立生活後，已學會到不同的街市格價，更在訪問中大談東涌四個街市的價格高低。她形容自己在家中為「小公主」，買餸、家居清潔、洗衣晾衣及繳交水電費等家務，均由家人負責。她說︰「Working Holiday之前購物唔經我手，但現在我可以話畀你聽，咩價錢可以買到咩相應嘅嘢。」

離家後沒有家人保護，除了讓她學會生活技能外，廚藝亦突飛猛進。她感謝家人的付出︰「以前想像唔到媽咪有幾辛苦，唔搬出嚟住，自己未必會做到。」

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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大嶼山露營遇上流星雨

從小在元朗長大的她自言「遠離」大海，過往甚少到大嶼山旅遊，更習慣被便利店及超市圍繞的生活，但參與計劃後嘗試了很多不同的第一次，例如到大澳露營、在鳳凰山觀賞日出及參觀蝦醬廠，更有幸於初次露營時，一睹壯麗的雙子座流星雨。

她認為大嶼山是港人工餘休息的不二之選，自己不用工作的時候，就經常「自駕遊」四處探索，穿梭迪士尼、郊外及東涌社區，當中最喜愛位於大嶼山南部的長沙，認為該沙灘的環境寧靜，可找回自己。她說︰「提到香港會諗到高樓大廈，好多嘢食。從來唔知繁忙嘅城市入面，有個地方係好寧靜悠閒。」

學習津貼為5000元 水電煤費用自付

機管局與香港青年協會合辦的「工作x假期@大嶼山」計劃，為年滿18歲、具3年或以下工作經驗的青年，安排全職的機場工作。其間更會為參加者安排海外參觀活動，如2019年的「仁川國際機場交流團」，亦安排探索大嶼山的戶外活動，並提供免費共居生活體驗及學習津貼。

計劃並不提供飲食開支，參加者需與同居者共同支付水電煤等開支。至於學習津貼為5,000元，參加者可運用該津貼，策劃探索大嶼山社區及美景的活動，或就個人興趣及事業發展進修。

新一屆計劃5月6日前截止

機管局期望透過計劃，為業務夥伴吸引人才，培育本港航空業生力軍，至今已成功配對約50個工作崗位。該計劃正招募新一屆參加者，有意者可於4月28日及5月5日，晚上7時30分參與計劃的網上資訊日。最遲於5月5日在網站報名，成功加入者將獲安排面試。

報名網站︰按此

此外，目前機管局共推出三個先導計劃，除了上文的「工作 x 假期@大嶼山」計劃外，亦有「先鋒」和「家長・童樂」計劃。參與項目的機場業務夥伴，由計劃推展初期的15間增至現時29間，為參加者提供不同的就業機會，包括空中及地勤服務、飛機維修、航空保安、餐飲、顧客服務、酒店及物流服務等。

▼4月18日 機場送機情況▼

