葉玉如成科大首位女校長今拍板　稱將鼓舞女性爭上游　建UST 2.0

科大校董會今日（20日）下午開會審議葉玉如接任史維成為下任校長一事，葉玉如於中午舉行網上視像會議會見師生及校友。葉玉如提到作為科大首位女校長，希望可藉此鼓勵女性力爭上游，向上處發展，並將會重啟校長論壇，以校長作為平台去團結科大師生，以及作為橋樑連接社會與其他機構。



她又表示，香港科技大學及香港科技大學（廣州）共同構成的 HKUST 2.0將是科大蛻變的下個階段，相信可為大學帶來優秀的機遇。



葉玉如提到作為科大首位女校長，希望可藉此鼓勵女性力爭上遊，向高處發展。（見面會截圖）

葉玉如今早與師生會面 允重啟校長論壇團結科大師生

葉玉如表示，作為首位女校長，葉玉如希望可藉此鼓勵女性力爭上遊，向上處發展；同時會將科大變成一個學術與研究的中心及知識交流與創科的中心，以啟發整個大學群體去發揮所長，並將會重啟校長論壇，以校長作為平台去團結科大師生，以及作為橋樑連接社會與其他機構。

葉玉如指由香港科技大學及香港科技大學（廣州）共同構成的HKUST 2.0將會是科技大學蛻變的下個階段。（鄭子峰攝/資料圖片）

香港科技大學及香港科技大學（廣州）共同構建HKUST 2.0

葉玉如指由香港科技大學及香港科技大學（廣州）共同構成的HKUST 2.0將會是科技大學蛻變的下個階段，她指科大的發展正受到空間及資源的限制，而大灣區已成為了一個世界性的城市網絡，並帶來大量的機遇。兩所校舍的共同發展加增加科大的可用資源，配合大灣區的發展，可為學生帶來大量的實習、訓練以及就業機會，亦將致力於與香港科技大學（廣州）合作去達成目標。

她指出「創新、國際性、跨學科及一體化」四個特質將會是科大更進一步的重要因素。她認為，目前首要是將現有及未來的挑戰解決，科大將協助發展戰略區域以支持創科及用新的方法去解決如持續發展及醫療現有的問題，亦會創立創科中心，以將新科技帶進社會；另外，確保UST 2.0的成功亦是首要任務之一，將會吸納更多人材，並確保與香港科技大學（廣州）之間緊密合作，及加強科大在國際上的認可。