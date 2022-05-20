粉嶺高球場32公頃地明年歸還　擬三分一建屋提供1.2萬伙公營單位

佔地170公頃的粉嶺高爾夫球場，當中32公頃的用地將於明年9月歸還政府。根據當局最新提交北區區議會文件顯示，港府建議日後將其中約9.5公頃用地劃作高密度住宅用途，興建約12,000伙公營房屋單位，當中包括出租公屋或居屋，未來區內居住人口約為33,600人，預計在2029年竣工。

根據計劃該片大面積的高球場地皮，人口將集中在北面位置，其餘多達約67%，即約21.65公頃地皮，則會劃作保育區域，為現有自然景觀及生態進行保育。港府解釋，根據技術研究，地皮較南部份有具保育價值的植物及動物品種，如東亞豪豬、赤麂、豹貓等；而最南端的部份內，則有具高生態價值的天然沼澤及沼澤樹林。



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區會文件指出，粉嶺高球場粉錦公路以東的用地，最北端的部分貼近粉嶺/上水新市鎮。根據技術研究以及當中的生態影響評估，認為該區域生態價值相對較低。因此技術研究認為，擬議的公營房屋發展，應限制在粉嶺高球場粉錦公路以東的用地最北端的部份。

政府建議把此32公頃區域中，約9公頃的土地，用作公營房屋及政府、機構或社區發展，當中擬用作公營房屋發展用地的面積約8公頃，住用部份的地積比率將不超過 6.5倍，並不高於主水平基準上170米。

擬興建特殊學校

同時技術研究建議，除8公頃的公屋發展用地外，可預留約1公頃土地，興建一所特殊學校。

擬建12幢大樓住3.3萬人 規模料堪比皇后山

根據初步規劃藍圖，擬議公營房屋位置與上水祥龍圍邨相對，將會興建12幢住宅大樓，提供最多1.2萬伙，預料可容納約33,600人。其中7幢大樓的底層將會附設社會福利設施、社區會堂、公共運輸交匯處、零售設施、幼稚園等，項目亦會在丙岡路興建社福設施大樓。文件稱，有關規劃能配合粉嶺／上水新市鎮的設計布局，而新建的公營房屋可被視為該新市鎮的延伸。

文件稱，期望用地在明年9月復歸政府後，可盡快展開工程，爭取公營房屋在2029年落成。翻查資料，當局於粉嶺皇后山的公屋及居屋發展計劃，單位數目約為1.2萬個，即高球場用地的建屋計劃，規模料將與皇后山相若。

地皮南邊生態價值較高建議保育 惟可作合適康體用途

不過文件又指，有關地皮較南部份有具保育價值的植物及動物品種，以及有具生態價值的樹林及動物棲息地，例如東亞豪豬、赤麂、豹貓、小靈貓、赤腹松鼠及果子狸等，整體生態價值被定為中級；而最南端的部份則有天然沼澤及沼澤樹林等，整體生態價值被定為中至高級。

技術研究指出，由於公營房屋發展區域以南用地的生態價值較高，建議作保育區域，提供自然保育及公眾康樂及體育用途，並指出有關用地在實施緩解措施後，可用作合適的康體用途，而不會對其生態環境造成嚴重的負面影響。

立法會議員劉國勳。（資料圖片／蘇煒然攝）

民建聯新界北立法會議員劉國勳預計，相關文件會在6月交到區議會及城規會。他說高爾夫球場用地將於明年9月交回給政府，而政府已計劃興建公營房屋，但環境評估建議32公頃土地之中只能發展北部的9公頃，並提高地積比，以興建1.2萬伙公營房屋。

劉國勳說，1.2萬伙單位大約帶來3.3萬人口，集中居住在發展區北部，居住密度十分高。而發展區位置處於北區交通擠塞的樽頸位，在大頭嶺迴旋處、雞嶺迴旋處和粉錦公路之間，擔心現行規劃會加劇附近交通的壓力。

劉國勳︰憂附近兩個迴旋處超出負荷

劉國勳進一步指，附近已進行多項工程，包括北區醫院擴建工程，以及兩個私人住宅項目，再加上上水其他區域的公營房屋項目，令區內增加2萬個單位及6萬至7萬人口，會令到已經塞車的兩個迴旋處超出負荷。

政府預計高爾夫球場用地的公營房屋在2029年入伙，但未有具體改善交通方案。他認為，要發展高爾夫球場以容納3萬人口，必須要有整全規劃、基建先行，建議改善兩個迴旋處容量計劃，以及全面擴闊粉錦公路。