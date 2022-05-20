黎智英涉欺詐案　前高層稱知黎曾借錢予公司　惟不知是否透過力高

壹傳媒創辦人黎智英與時任行政總監黃偉強涉欺詐案今(20日)續審，代表黎的律師盤問「污點證人」周達權時指，黎曾多番向蘋果印刷和相關公司提供資金，公司上市後，黎曾借2億給公司。周同意黎有向公司提供資金，但他不知該些借款是否經涉案的力高顧問有限公司提供。



壹傳媒的前營運總裁周達權今接受辯方盤問。代表黎智英的資深大狀陳政龍稱，黎智英於1999年透過出售旗下公司的部份資產予上市的百樂門印刷，換取百樂門的股份，黎從而成為上市公司的大股東，當中不涉現金交易。至2001年，黎再把資產出售。陳指第二次出售資產前，蘋果印刷仍是由黎智英透過兩間公司持有，其中一間公司正是涉案的力高。

陳續指，根據年報，黎曾借2億予這上市公司以支持公司的業務。周表示不記得，但他指，黎有向蘋果印刷或蘋果日報提供資金，但他不知道黎是否經力高提供有關款項。

兩名被告：黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），同被控1項欺詐罪，黎另被控多1項欺詐罪，指他們於2016年1月1日至2020年5月19日期間，違反1999年5月25日訂立的租契，或令科技園公司蒙受不利。

案件編號：DCCC 349/2021