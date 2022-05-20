疫情｜歐家榮︰相信新冠病毒終變風土病　籲爭取時間增人群免疫力

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇日前在《明報》聯名撰文，指新冠病毒不會如沙士消失，認為須視如「流感般的季節性感染」。今日疫情記者會上，衞生防護中心被問及，港府是否同意專家有關說法衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，現時新冠病毒在全球大流行，相信病毒最終「一定成為風土病」。



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歐家榮表示，現時新冠病毒在全球大流行，相信病毒最終「一定成為風土病」。他認為市民要爭取時間，盡量增加社會上的人群免疫力，分別可通過自然感染，或接種疫苗獲得。

他補充，本港剛經歷第五波疫情，早前有研究顯示，本港有超過一半人口受感染，故他們可獲得免疫力。至於接種疫苗，他稱，科學證據已表明要打齊3針才可有足夠保護力，故希望市民可盡快打針，當受感染後，可減低重症或死亡風險。

歐家榮續說，當人群中大部份人已有免疫力，即使病毒再度在社區傳播或流行，出現重症或死亡的機會，將會大大減低。

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