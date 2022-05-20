科大新校長｜葉玉如身兼港區人大：日後決定都會以科大利益為依歸

科技大學校董會今日（20日）下午18票一致通過任命葉玉如為下任科大校長，將於10月19日起生效。葉玉如下午於網上會見傳媒，被問到會否擔心因港區人大代表的身份而影響外界對學校的印象，她提到不少領袖都有多個不同身份，不擔心會因此而受影響，又表示她對科技大學非常有感情，指日後所作的決定都會以科大利益為依歸。



對於身任香港特別行政區全國人民代表大會代表，葉玉如指她身任不少公職，當中港區人大代表只是其中一個身份，又提及不少領袖都身任多職，因此並不擔心會因某一身份而影響到外界對學校的印象；她又強調，她對科技大學非常有感情，所作的決定都會以科大行益為依歸。

上任後將注重與學生聯繫：溝通好緊要

對於學生會，葉玉如指學生是大學最重要的持份者之一，上任後將會比較注重於溝通，直言「溝通好緊要」，學生會便是其中一個學生組織，校方亦有責任去容納不同聲音，會努力締造一個環境容大家容易去分享意見。

她又提到會用不同渠道去了解學生的想法，當中包括校長論壇等，用不同方法促進比較公開的交流。而被問到今年是六四事件33周年，如有學生希望在校內舉行悼念活動會如何看待，葉玉如僅表示，目前所有公開活動在疫情下都暫停。

首位女校長冀可有啟發作用

葉玉如於10月上任後，將是科大及八大（教育大學正名後）首位女校長，她認為「可以有個啟發作用」，她希望會有更多女性發揮潛能及影響力。同時她亦認為要有更多女性科學家從事科研工作，冀可促進科研學習如STEM上的性別平等。