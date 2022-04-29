香港郵政5.16起調整服務　周六只派特快專遞及本地郵政速遞

​香港郵政今日（29日）公布，將於下月16日起，維持周一至周五的派遞服務，周六只提供指定急件派遞服務，即特快專遞及本地郵政速遞，其他服務則維持不變。香港郵政解釋，商業機構推行五天工作周，香港郵政處理的普通郵件中，近九成為商業類郵件。本港各區亦設逾140個自助郵寄設施，強調最新調整安排合適。



2022年5月16日起，香港郵政維持現時周一至周五的派遞服務，周六只提供指定急件派遞服務。（資料圖片）

由5月16日起，香港郵政維持現時周一至周五的派遞服務，惟周六將不派發普通信件，只提供指定急件派遞服務，即特快專遞及本地郵政速遞。

至於郵政局櫃位服務及其他郵政服務，包括特快專遞及本地郵政速遞上門收件服務、街道郵箱收信服務及智郵站自助取件服務，則維持不變。

香港郵政發言人表示，隨着資訊科技發展，電郵、短訊和手機程式，已成為主要的通訊工具，目前處理的普通郵件中，近九成為商業類郵件。此外，不少商業機構逐漸推行五天工作周，商業營運模式亦出現轉變。

香港郵政至今已在全港各區，設置逾140個自助取件設施智郵站。（資料圖片）

發言人又指，香港郵政近年積極拓展自助投寄及取件設施，至今已在全港各區，設置逾140個自助取件設施智郵站，提供便捷的郵政服務，方便市民隨時在選定地點領取郵件，強調現時調整郵件派遞服務，是合適的安排。

市民可瀏覽香港郵政網站（按此），或致電香港郵政查詢熱線2921 2222，了解最新安排的詳情。