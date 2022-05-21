確診大廈｜增187幢　涉溋玥‧天賦海灣、晉名峰等　帝京酒店亦上榜

疫情在200多宗徘徊下，衞生防護中心今日（21日）更新的確診大廈名單新增187幢，其中有明星屋苑之稱的白石角溋玥‧天賦海灣、九肚山豪宅晉名峰C座上榜， 另外，港人Staycation熱門之選的帝京酒店都今日報告過去十四日曾有確診者到訪，亦包括三幢服務室住宅：尖沙咀柏寓（The Camphora）、意服務式住宅、及灣仔楹寓（The Luna） 。



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確診大廈沙田區佔最多 共有180幢 涉豪宅、居屋與公屋

衞生防護中心今日公布更新確診大廈名單，比昨日增多187幢。其中沙田區佔最多，過去兩周共有180幢大廈出現確診者，包括今日新增的九肚山豪宅晉名峰C座、迎海．星灣 18座、愉翠苑愉居閣、愉翠苑愉歡閣、顯徑邨顯富樓等。

連續兩日都有增新確診者的有麗晶花園，再添5幢，分別涉及第1、13、15、17及20座；將軍澳日出康城增多3幢大廈，包括 Malibu 2A、2B座、首都3座。

白石角溋玥‧天賦海灣第15座上榜

大埔區方面，有明星屋苑之稱的白石角溋玥‧天賦海灣15座今日亦上榜，同區還有庭峰居、新達廣場3座、名嶺豪苑4座等。

▼5月21日 有確診者曾居住的住宅大廈全名單▼



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另外，有3幢服務式住宅都出現確診者，包括尖沙咀柏寓（The Camphora）、意服務式住宅、及灣仔楹寓（The Luna）。市民熱門Staycation（宅度假）之選的旺角帝京酒店亦有確診患者出現。