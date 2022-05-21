疫下婚禮延期　新人5.21如願步入教堂　280親友見證下講：我願意

一對新人在教堂裡讀出誓詞、交換婚戒，在眾多的親友見證下，講出「我願意」，剛好對應5月21日的諧音。新郎譚先生坦言並非刻意選擇今日在教堂行禮簽紙，跟太太的婚禮原定在今年3月舉行，但受疫情影響，順延至今日。

譚先生跟太太在教會認識，由相識相愛到結婚，走過10年光陰，他們都說能夠在教堂行禮，在眾多親友見證下簽紙別具意義。至於二人的婚宴，就要再視乎疫情決定能否在8月底舉行。



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兄弟姊妹團幫忙賓客掃「安心出行」

下午約3時半，葵涌的一座教堂已經聚滿人，他們都是來出席譚先生跟太太的婚禮，有大學同學、教友、同事……在教堂門外，一對新人的兄弟姊妹團就忙著協助到場的親友先掃安心出行，再反掃疫苗通行證，並安排入座。

婚禮設現場直播 海外親友同見證

儀式開始後，新郎在祭壇前等待，跟在座親友一同望著新娘在新娘爸爸護守下進場。一對新人亦在親友見證下讀出誓詞、交換婚戒。婚禮現場亦設直播，令一些在海外的親友都可以一同見證。至下午近6時，到場的親友陸續散去，整個婚禮才算完全落幕。

譚先生跟太太相識10年，今日在教堂行禮簽紙。（廖雁雄攝）

新郎譚先生說，跟太太在教會認識，至今相識10年，最初大家「唔太Friend」，慢慢變得投契，二人在相識第6年開始拍拖，大約一年半前譚先生決定求婚，說太太令他改變，「由一個無咩為將來打算，唔知想點嘅一個人，變成𠵱家識諗，會諗下自己前景嘅青年人，好想同佢一齊之後既日子，所以就決定求婚。」

婚禮籌備逾年半 疫情下一度延期：想雙方父母可同出席

但由求婚到真正步入教堂的路，卻因為疫情變得不容易。譚先生跟太太的婚禮籌備逾一年半，原定今年3月舉行，但因為疫情，教堂一度只能舉行5人婚禮，能出席的只有一對新人、證婚的牧師、及一對新人雙方的其中一位父母，「另一個父母變左好似無得睇咁，我自己就覺得唔係太好，唔係最好安排，所以就改期。」

好多嘢plan咗要改期，全部又要再重reschedule ，唔情願，但無辦法，要接受......好感恩𠵱家可以同大家分享呢個喜悅 新人譚生、譚太

譚先生坦言對於婚禮要改期有不開心，「因為好多嘢plan咗要改期，全部又要再重reschedule ，唔情願，但無辦法，要接受。」到今日終於順利步入促成二人相識的教堂行禮，有雙方的父母、親友出席見證，他跟譚太太都笑著說：「好感恩𠵱家可以同大家分享呢個喜悅。」

婚宴暫定8月舉行 尚要觀望疫情發展

至於二人的婚宴，譚先生說最初是打算與婚禮相隔一個月舉行，但4月時見疫情未完全穩定，想再觀望疫情發展，暫定會在8月底舉行婚宴。譚太太坦言若然爆發第六波，或者就要再經歷一次改期。但他們接著說：「至少我地今日完成咗我哋簽紙儀式，打後再慢慢 schedule。」