多間食肆爆疫　換氣量小組籲防通風設備故障：免爆群組賠上商譽

本港疫情低位膠著，惟近日多間餐廳先後出現確診群組。因應近日與食肆有關的群組感染個案，餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組昨日（20日）傍晚舉行網上會議。工作小組表示會繼續與政府部門留意本地疫情發展及國際就換氣標準的討論等，審視有否需要提出調整建議。

小組主席源栢樑透露，小組曾檢視早前爆疫的上環星月樓及元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」。其中在星月樓，小組發現或有鮮風機機組沒有運作，未知是因損壞或未有開啟，而小組亦發現「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」並非以火鍋店牌照營業，暫未知道該食肆會否經營火鍋，故仍有待調查。



▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



上環星月樓鮮風機機組沒運作 正調查因損壞還是沒開啟

在工作小組會議中，成員檢視近日與食肆有關的群組感染個案，包括至今有關食肆在涉事用膳時段的累計確診個案數目，以及已知的換氣量及空氣淨化設備情況。主席源栢樑表示，小組曾檢視早前爆疫的星月樓及元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」。其中在星月樓，小組發現或有鮮風機機組沒有運作，未知是因損壞或未有開啟。

「牡丹金閣涮涮鍋」非領火鍋相關牌照 有否經營火鍋業務待調查

至於「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」，源栢樑表示，小組發現該店並非以火鍋店牌照營業，而根據要求，火鍋店需達每小時15次換氣量。不過他強調，現時只得初步資料，暫未知道該食肆會否經營火鍋，故仍有待調查。

最近出現個案的上環譚仔三哥米線、東涌富東商場譚仔雲南米線，源則稱暫未有資料，故仍要再調查。

▼5月19日 上環譚仔三哥及「宏思」培訓中心爆疫▼



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合格通風非難事 兩成食肆作三項簡單工序即改善

機電工程署在會上表示，過去數月在約2,000間登記為符合每小時換氣量達六次或以上及沒有裝置空氣淨化設備的食肆中，選取55間食肆就其通風系統的運作情況，收集並分析其換氣量數據。當中11間透過簡單的清潔、維修或修繕工作便可改善其通風情況。

食肆須留意三異常位 及早知悉通風設備有否故障

該署又建議，食肆負責人要留意系統及機件有否故障，例如出風減弱、有不正常聲響或震動、故障燈號亮起等。食環署則指，在過去數月該署視察14,700多間登記為裝置了空氣淨化設備的食肆，並根據其登記證明書上的資料，核對空氣淨化設備的牌子、型號及數目及擺放位置。另外，自通風規定生效至今，食環署已向違反該規定的51宗個案展開檢控程序。

主席源栢樑籲負責勿掉以輕心：出現群組流失顧客

源栢樑提醒食肆負責人「千萬不要對通風系統運作掉以輕心，萬一出現群組感染個案，可能會賠上商譽及流失顧客」；並呼籲餐飲業界、其他界別及市民繼續遵守預防及控制疾病的相關規例。

▼5月19日，酒吧恢復營業▼

