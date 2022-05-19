【婚禮限聚令/婚禮2022/輕婚禮/結婚/擺酒】婚禮限聚放寬至120人，面對防疫規定減少，很多新人都有意舉行婚禮。不過專家就表示原來有件事比Book場地更重要，花心機搵場揀婚紗時都不要忘記呀！



《金秘書為何那樣》

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社交距離進一步放寬，婚禮限聚令由本身20人大幅上升至120人，對於想大排筵席邀請親友的新人是好消息。Taste Wedding負責人Jessica表示未來一段時間都有不少新人會擺酒，始終很多人受疫情影響而押後，都希望盡快完成，不會特別再選好日子。

觀望適合婚宴場地前，先考慮必要因素 / 《戀愛可以持續到天長地久》

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加上外界流傳第六波會殺到，都令人數較少又不用太鋪張的輕婚禮開始流行，易按情況作出調動，價錢亦較實惠。見到疫症穩定希望籌備婚宴的話，就開始要觀望適合場地及考慮必要因素。

Jessica的一位客人想舉辦輕婚禮，但有個特別要求：「客人想就返屋企老人家方便行走，當然最重要係諗場地啱唔啱老人家前往，都要睇到時婚禮限聚令係點。呢位客人唔需要請大量賓客，亦唔需要華麗佈置，其實可以搵間有氣氛嘅餐廳包場製作，會容易啲處理。」

即使最後婚禮因為限聚令而延期，都可以在家證婚 / 《香港愛情故事》

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不過場地安排原來未算最重要，Jessica表示早兩三個月先拍板都可以，她反而提醒新人找定律師當日證婚：「定好日期、時間先，即使最後婚禮因為限聚令而延期，或者揀唔到場地，律師都可以幫新人喺屋企證婚。」

如果你心水較清幽的婚禮地點，交通較不便的話，律師可能會酌收附加費。Jessica指出：「如果當日係吉日，宴會場地又喺同一區，律師分分鐘每小時接一單證婚，地點山旮旯始終影響人接下一單Job，可能會收貴少少。」

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