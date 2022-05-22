疫情．5.22｜太古城麥當勞疑爆新變種病毒疫情　三食客光顧後染疫

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（22日）公布新增237宗確個案，當中核酸檢測陽性為94，為疫情回落以來首次少於100宗，其他143宗則是快速檢測陽性個案。



「安心出行」電話熱線（2626 3066）將於明日（23日）起投入服務，處理市民有關安裝或使用「安心出行」流動應用程式的查詢。



昨日疫情報道總覽：

▼5月22日 馬會重新開放馬場予馬迷入場▼



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5月23日【00:00】第五波疫情付公立醫院逼爆，第一間社區隔離暫託中心於彩榮路體育館成立，照顧輕症院舍確診院友。

港大醫學院護理學學士5年級學生陳韻雅及何藹麒就曾到暫託中心協助照顧長者，她們在第5波時見到不論長者及醫護都十分辛苦，作為護理學學生想出一分力。她們更為暫託中心帶入新元素，例如提議引入免沖洗的抹身布，讓不能洗澡的長者可簡單清潔身體。

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【22:41】食物及衞生局局長陳肇始今日（22日）以中國代表團成員身分，透過視像會議出席世界衞生組織第75屆世界衞生大會。陳肇始提到，本港第五波疫情已受遏制，但政府絕不鬆懈，會繼續「三減三重一優先」達致動態清零。

食物及衞生局局長陳肇始（右一）、常任秘書長（衞生）陳松青（右二）、衞生署署長林文健醫生（左二）及衞生防護中心總監徐樂堅（左一）今日以中國代表團成員身份，透過視像會議出席世界衞生組織第75屆世界衞生大會。（政府新聞處圖片）

▼5月21日強制檢測公告▼



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【21:54】食物及衞生局公布強制檢測公告，共有48處上榜。居中一幢大廈及三個處所涉及居於薄扶林貝沙灣南岸6座的男子，他工作的中環交易廣場二期26樓2606-2607室Torq Capital Management、中環交易廣場二期49樓美國會所及貝沙灣灣畔會所CP3層健身室都上榜。在指定日期及時間同場人士，需於明日或後日（23至24日）前往進行核酸檢測。

另有44幢大廈上榜，由05月16至22日曾身處其中，也需於未來兩日前往行酸核檢測。 上榜大廈有九龍灣麗晶花園14座、16座、18座及19座，以及半山區嘉兆臺1座、半山區殷樺花園2期、太古城智星閣和興安閣、北角和富中心9座、大角咀浪澄灣1座、東涌藍天海岸5座、馬鞍山翠擁華庭6座等。其中殷樺花園2期居民之一為藝人薛家燕，屋苑兩座在去年3月13日被圍封強檢。

▼2021年3月13日至14日殷樺花園圍封檢測▼



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【21:20】疫情緩和，衞生防護中心今日（22日）公布，新增81幢確診大廈，是第五波疫情高峰後，罕見跌至雙位數字。港島區當中有位於薄扶林的山豪宅碧瑤灣，以及太古城、康山花園、康怡花園等中層住宅；新界區有屯門漣山 Alder、元朗 Yoho Midtown、沙田迎海、將軍澳日出康城領凱等；九龍區的麗晶花園再有4幢，而黃大仙入境處職員樂境居都有上榜。

▼5月22日 爆疫太古城中心麥當勞關閉消毒▼



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【18:32】麥當勞發言人表示，因應疫情，基於安全起見，將關閉太古城分店直至另行通知，以再度進行深層消毒，並會銷毀所有已開封食材及安排員工進行核酸檢測，以保障顧客及員工。

【17:49】位於黃竹坑的港大同學會書院，上周五天內有三名同班中一學生確診，據校方表示，至今未再有其他師生員工確診，全校日前已經作徹底清潔和消毒，明天（23日）會如常上實體課。

副校長陳永昌接受《香港01》訪問時指，學校已就事件採取多項安排，包括即時停止小食部的運作，研究如再有個案出現轉網課的安排等，強調出現個案班別近兩天快測都未再有出現確診個案。

港大同學會書院早前有三名同班中一學生確診。（港大同學會書院網頁截圖）

【18:00】政府今日（22日）公布，屯門、將軍澳及東涌共六個屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及良景邨、田景邨、寶田邨、蔚藍灣畔、新寶城及迎東邨。房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工派發共約17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

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【17:28】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，有密切注視歐洲疑似出現的爆發，據WHO上周公布資料所見，初步評估對香港風險低，而根據WHO公佈，最先出現是英國，5月初就有輸入個案，之後陸續增至約20個案，全球就有超過80宗個案；部份調查發現，涉逾10國家受影響，主要集中在歐洲，據初步資料顯示，今次爆發主要影響年輕男士，有部—份是男男性接觸者，病徵在生殖器官有破損，WHO懷疑或因性接觸傳播，當局會密切注視情況。他表示，現時香港已有港口衛生措施，如有病徵便要入院，中心有能力檢斷到個案。

【17:05】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，太古城麥當勞涉所涉及的一家三口，前日已向其居住大廈發強檢指令，未發現有新增個案，而據初步調查，他們當日(5月12日)所坐的枱相隔距離都遠的，5月18日出現病徵，短暫時間同之前其中一個64歲女患者時間重疊，不肯定是有關連，要做基因排序。

【16:45】宏思3宗個案，其中2名為學生，一名是無徵狀， 群組累計24宗個案，其中22名是學生。新增的一名職員是老師，46歲男士，5月21日出現病徵，同日強檢確定為陽性，無同學生有接觸，但與之前確診的2名員工有接觸。另外，其中一名確診同學5月13日下午4點多有去過上環爆疫的譚仔。

【16:35】今日新增237陽性個案，25宗是輸入個案，其中有一宗是第9日檢測驗出陽性個案，是41歲男子，澳洲來港，曾感染，為復陽個案。確診個案中有一名從新加坡回港中年男子，在完成酒店檢疫後返回貝沙灣南岸住所，於抵港第12日出現輕微病徵，經社區檢測後結果呈陽性，病毒量高，暫時未能確認屬輸入個案抑或本地個案。

【16:13】第五波疫情緩和，沙田馬場終在今日（22日）重開，一眾已訂座的馬迷整裝待發，準備入場一睹馬兒的英姿，現場所見，基於場內人數受限於防疫規定，而在入場前必須掃描「安心出行」及「疫苗通行證」，並同時須預先訂位才能入場，故未有出現爆滿情況，不過，在每場賽事開始前，有馬迷仍會走出看台觀看，部份更一邊拿馬經，一邊手執望遠鏡，非常專業，氣氛仍算熱鬧。

資深馬迷林先生表示，對馬場重開感興奮，「平時多數入場睇馬」，並稱「入場睇公平啲」。李先生亦為重開感興奮，「睇電視差好遠，冇咁開心，睇現場開心啲。」惟有市民因不知要預先訂座才能入場，本打算walk-in 結果失望而回。

【14:53】政府昨日（21日）宣布，未曾受感染的18至59歲的人士，若有較高暴露風險或個人需要，均可即日起到社區疫苗接種中心或公立醫院新冠疫苗接種站，領取「即日籌」接種第四劑疫苗。



今日（22日）是宣布可打第四針的第一個周日，其中接種科興疫苗的沙田源禾路體育館，一小時內到場打第四針的18至59歲的人士極少，多數市民都是趕搭在5月31日「疫苗通行證」的尾班車，並接種第三針。

▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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【13:15】公務員事務局局長聶德權在Facebook表示，本港新冠疫苗第二針接種率9成在望，第三針接種人口逾5成，而本周將展開第二輪「疫苗到戶接種服務」，主力為到期的已登記市民打第二針，之後會有第三針和第四針；截至上周五（20日），到戶服務已收到逾23,000個登記，過去4星期走訪全港18區，為接近一萬人上門打針，當中84,00人屬第一針接種。

【12:40】疫情稍緩和，但通關時間表至今仍然無期。香港總商會主席阮蘇少湄今（22日）在電視節目上表示，香港是外向型經濟，通關對經濟復甦至為重要，期望港府與內地商討採用「閉環式通關」，即容許商界點對點探訪，亦促請港府盡快公布通關路線圖。

至於需否推行全民檢測，她認為市民已提升防疫意識，不少人返工返學前已要快速檢測，若現階段推行全民檢測，社會需付出好大代價，對商業活動構成負面影響，亦未必具成本效益。

【11:15】政府資訊科技總監辦公室今（22日）宣布，「安心出行」電話熱線（2626 3066）將於明日（23日）起投入服務，處理市民有關安裝或使用「安心出行」流動應用程式的查詢，例如程式的功能及更新、儲存及展示「疫苗通行證」等。熱線每日上午七時至晚上九時運作。

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【10:40】最新失業率升至5.4%，總失業人數增至逾20萬，財政司司長陳茂波今（22日）在網誌表示，數據滯後未能即時反映市況改善，認為毋須對前景太悲觀；通脹方面，他本港今年首季基本綜合消費物價指數按年上升1.6%，主因是「衣、食、出行」物價升幅均高於整體數字，以三月份的食品價格為例，當中基本食品價格升幅更達到7.6%，估計是與疫情打亂運輸物流，不過按現時趨勢，食品價格上升勢頭有望放緩。

【09:10】政府宣布，鴨脷洲海怡半島第23A座美家閣已完成圍封強檢，其間922名身處圍封範圍內的人士接受檢測，當中並沒有發現陽性檢測個案，而自今日上午約八時三十分起，被圍封範圍內已進行檢測人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向現場人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

▼5月21日 鴨脷洲海怡半島第23A座（美家閣）圍封強檢▼



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▼5月19日 上環譚仔三哥及「宏思」培訓中心爆疫▼



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▼5月19日，酒吧恢復營業▼



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▼5月20日起強制檢測公告▼

