陳肇始總結五年工作︰減鹽減糖變成市民生活一部份　不再濃油赤酱

近兩年來，市民大眾的關注均放在新冠疫情，惟非傳染病，如高血壓、糖尿病等，隨着人口增長和老化，為本港帶來負擔亦將進一步加劇。食衞局局長陳肇始今日（22日）便在網誌提到，政府近年來於減糖減鹽所推出的計劃，包括從食肆、校園等渠道入手。她亦總結過去五年工作，認為減鹽減糖已變成港人生活的一部份，亦發現市民不再濃油赤酱。



陳肇始出席低鹽低糖推廣活動。（網誌圖片）

逾五成死者非因傳染病致

食衞局指在2016年，主要的非傳染病，即癌症、心血管疾病（包括心臟病和中風）、糖尿病和慢性呼吸系統疾病，佔所有登記死亡個案的55%。上述疾病等非傳染病對市民的健康及社會的發展已形成沉重壓力。

非傳染病與飲食中攝取過量的鈉（每克鹽含400毫克鈉）和糖不無關係。攝入過量的鈉可以導致高血壓、致命性中風和冠心病；攝入過量的糖則會引致肥胖和蛀牙，亦會增加患上高血壓、心臟病和糖尿病的機會。

陳肇始指，在2018年5月公布的《邁向2025︰香港非傳染病防控策略及行動計劃》，在非傳染病方面便定下9項目標，當中3項與減鹽減糖有關，包括在2025年或之前，港人每天鈉攝入量相對減少30%、制止糖尿病及肥胖問題惡化，以及遏止高血壓患病率增加等。

（網誌圖片）

從小培養學生健康飲食

陳肇始認為，良好的飲食習慣必須從小培養，因此當局於2017/18年起在小學推行「學校午膳減鹽計劃」，目標把小學午膳的平均鈉含量每年減少約5%至10%，並於10年內將午膳的鈉含量，減至不多於500毫克。現時共有12間學校午膳供應商參與，為學校設計了逾3,000款午膳減鈉餐款。

此外，衞生署於2018/19學年起在幼稚園及幼兒中心開展「健康飲品在校園」約章計劃，推動幼稚園及幼兒中心提供健康飲品；並製作了各種生動的教材，以形像化的方式，加深學童對少鹽少糖飲食的認知，包括動畫兒歌，以及推出動感感應電子版「少鹽少糖遊戲」。而2021/22學年，當局亦與一所小學合作試辦少鹽少糖烹飪工作坊，當局亦因應網上教學的安排，今年初投入資源製作了網上短片和舉辦網上校園講座。

少鹽少糖的教學道具。（網誌圖片）

去年非預先包裝方包減鈉14%

根據食安中心的研究，本港成年人攝入鈉的主要食物類別中，麵包排行第四。因此，當局在2019年推出預先包裝白方包和麥方包的自願減鈉計劃，有7間大型麵包生產連鎖店參與。計劃其後擴展至非預先包裝白方包和麥方包，並獲得16間麵包店支持。

所有非預先包裝白方包和麥方包產品，去年已成功減至食安中心與業界訂定的平均值及上限目標，減幅分別是14%和16%；而預先包裝白方包和麥方包的鈉含量平均值亦逐步下降。

食衞局在學校推廣少鹽少糖推廣活動。（網誌圖片）

推包裝食品糖／鹽標籤計劃

當局亦於2017年10月推出「預先包裝食品『鹽／糖』標籤計劃」，鼓勵生產商、進口商、分銷商參與，於符合法例「低鹽」、「無鹽」、「低糖」、「無糖」定義的預先包裝食品展示計劃的標籤，現時已有近240個產品參與。當局亦在社交媒體和其他渠道推廣，並曾於去年2月在九龍塘地鐵站設置大型廣告磁石牆，並免費派發「鹽／糖」磁石標籤。

而政府及委員會於2019年推出的「少鹽少糖食店計劃」，至今已有1,200多間來自300多個品牌的食店或茶飲店參與，涵蓋中、西式、素菜、社企等不同類別的餐廳。

當局亦在2020年8月起推出「少糖星期五」計劃，計劃涵蓋的範圍包括茶飲店、茶餐廳、咖啡店及大學校園食堂，至今已有120多間茶飲店參與，市民逢星期五在參與的茶飲店購買指定少糖飲品，可獲贈紀念品乙份以作鼓勵。

變陣以社交媒體宣傳

面對疫情的挑戰，當局亦變陣通過社交媒體作宣傳。過往兩年邀請了不同界别的網絡紅人推出少鹽少糖短片和紀錄片，包括名廚、演藝界人士、運動員、營養師、健康型人等的訪問和示範。亦在2021年中起，透過社交媒體及報章，以每月專題方式提供資訊。2021年11月至2022年底，更首次與香港電台推出一系列少鹽少糖健康資訊。

由2021年11月底起，當局亦與6間地區康健中心和11個地區康健站合作，每星期發送最新的減鹽減糖資訊。當局最近推出了少鹽少糖簡易食譜，由註冊營養師細心審核過，更被翻譯成他加祿語和印尼語，上載至食衞局網頁，讓外傭在家預備餐膳時用作參考。

陳肇始於2019年已稱，希望逐步把小學午膳餐盒的平均鈉含量，於10年內減至不多於500毫克水平。（資料圖片）

陳肇始認為，少鹽少糖的飲食習慣，並非一朝一夕的事，必須持之以恆。她亦指，在政府的推動下，發現不少市民已不再濃油赤酱，食店亦表示愈來愈多顧客要求少鹽少糖。她認為，過去五年的努力推廣，讓減鹽減糖已變成港人生活的一部份。

．由2019年初開始，當局與網上食肆搜尋平台合作，設立少鹽少糖食店索引標示。2021年透過有關平台搜尋少鹽少糖食店的人次，較2020年大幅增加87%，今年在疫情下，平均每月搜尋人次亦接近2,350萬。



．在2020年11月，調查購買茶飲的消費者，發現在633個受訪的消費者當中，74%在購買茶飲時會選擇無糖或少糖。



．在2021年底，透過大專生協助進行抽樣調查，評估市民對少鹽少糖飲食的關注。調查結果顯示，市民對少鹽少糖飲食的認知均高於一般水平，反映委員會所作的努力漸有成果。

