封區檢測連環「食白果」　衞生署指或患者居家隔離排毒致污水陽性

鴨脷洲海怡半島美家閣、小西灣曉翠苑雅翠閣早前須封區檢測，當中並沒有發現陽性個案，連續「食白果」。

衞生防護中心回應指，政府一直透過不同指標，評估有何大廈涉最高風險，並透過圍封強檢揪出個案。不過中心承認，行動並不代表一定會找出新個案，因有部份患者須家居隔離，過程中或會排放病毒，繼而令污水呈陽性。



▼5月21日 鴨脷洲海怡半島第23A座（美家閣）圍封強檢▼



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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，政府會選擇合適大廈作強制檢測，考慮因素包括污水檢測結果，以及過去7日有否曾出現較多個案等。

環保署數據顯示陽性比率維持較低水平

他又指，現時疫情已回落，環保署及相關部門每天會在不同地區收集約100個污水樣本化驗，現時陽性率維持在較低水平，約20至30個樣本呈陽性，而病毒量都較早前低。一旦有地點的病毒量較高，都可能需要強檢。

不代表一定會找出新個案

不過歐家榮強調，即使要封區檢測，亦不代表一定會找出新個案，因有部份患者須家居隔離，不論是康復中或未康復，均有機會排放病毒，繼而令污水呈陽性，「唔係一定搵到個案…但如果有隱形患者、隱形個案存在係大廈，希望可以盡快發現，避免進一步傳播。」

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多8間指定診所停止運作 每聯網留一間

此外，醫管局宣布，再多8間指定診所停止運作，並恢復普通科門診診所服務。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，在5月12日起，指定診所已減至15間，最近每日只得約幾十至一百位名病人，「正正睇到需求開始下降。」因此，在7個醫管局聯網中，已挑選楓對方便及較多人使用的指定診所，又指現時每個聯網都至少有一間，以繼續照顧新冠患者。