太古城麥當勞疑爆疫　一家三口曾與蘭桂坊酒店群組患者同場即中招

本港疫情持續未止，多個感染群組繼續擴散。衞生防護中心今日（22日）公布，「Benchmark 宏思」培訓中心新增三宗確診個案，包括有兩名學生及一名職員，逗留人士近乎全部已做檢測，惟有一人仍等候結果。

而早前有兩宗第12日於社區檢測陽性的個案，懷疑與九如坊蘭桂坊酒店群組有關，已將去過地點列入強檢。當局發現，群組中一名64歲女患者，與一家三口的確診個案曾於太古城中心麥當勞分店同時間同場，惟兩者當時座位相距較遠，暫時未能確定是否有關聯，為審慎起見，一家三口居住的康景花園C座需要強檢。



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染疫一家三口與酒店群組女患者同一時段光顧麥當勞

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，早前有兩宗於第12日社區檢測陽性個案，懷疑與九如坊蘭桂坊酒店群組有關，已把到過的地點列入強檢，發現該64歲女士曾在5月13日早上近11時去過太古城中心麥當勞分店，而同時段有一家三口曾到訪，當中有10多分鐘重叠，三人其後於5月18日發病，同日快測陽，住康景花園C座。

▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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家庭坐於取餐位置前圓枱 與女患者座位相距較遠

歐又指，據64歲女士形容，她當時的座位與一家三口的位置並不相近，該家庭坐於取餐位置前的圓枱，兩者相距較遠，但未能確定個案是否真的有關連，需要再做全基因排序分析，另因應潛伏期的因素，亦未能肯定是不是於麥當勞感染。

兩名男童上學前快測陽性 讀英基鰂魚涌小學

歐表示，一家三口為一名41歲女子、以及兩名分別8歲及9歲男童，三人都已打針，而他們的父親目前陰性。兩名男童就讀英基ESF鰂魚涌小學不同班級，學校上周知悉後已呈報，之前亦已公布，兩人於5月18日上學前快測陽性後已無上學，亦已做鼻腔拭子樣本，結果都是陽性，當局會為三人做全基因分析及排序，以了解會否屬於變種病毒Ba.2.12.1，強調現階段未能確定個案與之前64歲女士有否關連，而審慎起見，康景花園C座需要強檢。

▼5月19日 上環譚仔三哥及「宏思」培訓中心爆疫▼



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上環宏思群組一學生曾到過上環譚仔三哥分店

至於上環「Benchmark 宏思」培訓中心群組，歐稱，今日增加三宗個案，包括有兩名學生及一名職員，該名職員為46歲男士，5月21日出現病徵，同日強檢陽性，強調未有跟學生接觸，但曾與之前確診的兩名員工有接觸。

而兩名確診學生沒有病徵，其中一名同學曾於5月13日下午約四時曾到過於上環譚仔三哥分店，群組累計有24宗個案，包括22名學生及2名職員，介乎5月13日至21日期間發病。