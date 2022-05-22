居貝沙灣男確診病毒量高　交易廣場上班　上周五到美國會會所飲酒

疫情持續，本港今日（22日）新增237宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，一名從新加坡回港中年男子，在完成酒店檢疫後返回貝沙灣南岸住所，於抵港第12日出現輕微病徵，經社區檢測後結果呈陽性，病毒量高，暫時未能確認屬輸入個案抑或本地個案。



男患者曾在本月16至20日到交易廣場2期 Torq Capital Management上班，上周五（20日）到過49樓的美國會中環會所飲酒，亦曾在貝沙灣住所會所健身，防護中心會將他所到之處列強制檢測。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增237宗個案，當中94宗核酸陽性個案，143宗快速測試陽性個案，輸入個案有25宗。

一名新加坡抵港的確診男子，在交易廣場2期 Torq Capital Management上班。（ Torq Capital Management網頁截圖）

出現輕微病徵 暫未能分辦輸入或本地個案

歐家榮指出，社區檢測中心有一宗第12日的陽性個案，一名46歲男士在5月9日由新加坡抵港，本身已接種三劑疫苗，沒有確診紀錄，抵港後在檢疫酒店隔離至5月15日。他在5月20日（第12日）出現輕微病徵，在社區檢測中心檢測結果呈陽性，CT值23至24，數值較低，代表病毒量屬於較高水平。

患者居住貝沙灣南岸6座，與一名家傭同住，會列為密切接觸者安誓進入檢疫中心，患者的檢疫酒店同層或同座向暫未有個案，由於CT值偏低，要待全基因分析屬於哪一條分支，有可能是本地感染個案，亦有可能是輸入個案，暫未能分辦。

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美國會中環會所及貝沙灣會所列強檢

患者在5月16至20日在交易廣場2期 Torq Capital Management上班，平時在公司吃外賣，沒有外出用膳，5月20日傍晚6時至7時30分，去過交易廣場2期49樓的美國會中環會所飲酒，曾在5月19日7點至8點在貝沙灣灣畔會所CT3層做運動。防護中心為審慎起見，上述相關地點要做強制檢測。

貝沙灣。（資料圖片）

41歲男子接種三針 澳洲抵港後復陽

另外，社區檢測中心亦有一名41歲男子復陽個案，他在5月11日由澳洲到港，已接種3針，他今年3月曾在澳洲確診，在港第9日樣本不確定，送去化驗呈陽性，CT值高，但在5月20及21採集的樣本呈陰性，因此認為是復陽。

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