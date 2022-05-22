馬場重開｜馬迷興奮入場：睇電視差好遠　看台人少但氣氛高漲

第五波疫情緩和，沙田馬場終在今日（22日）重開，一眾已訂座的馬迷整裝待發，準備入場一睹馬兒的英姿，現場所見，基於場內人數受限於防疫規定，而在入場前必須掃描「安心出行」及「疫苗通行證」，並同時須預先訂位才能入場，故未有出現爆滿情況，不過，在每場賽事開始前，有馬迷仍會走出看台觀看，部份更一邊拿馬經，一邊手執望遠鏡，非常專業，氣氛仍算熱鬧。



資深馬迷林先生表示，對馬場重開感興奮，「平時多數入場睇馬」，並稱「入場睇公平啲」。李先生亦為重開感興奮，「睇電視差好遠，冇咁開心，睇現場開心啲。」惟有市民因不知要預先訂座才能入場，本打算walk-in 結果失望而回。



▼5月22日沙田馬場重開▼

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《香港01》記者今午到訪沙田馬場，在12時半第二場賽事開始前，馬迷陸續入場。沙田馬場從元旦賽馬日後，便沒有再開放予觀眾，今日終重開。今午約12時半，記者到沙田馬場門口視察，一眾馬迷陸續到場。梁生和梁太表示，因疫情緣故，已有數月沒有入過馬場，現在重開當然感到興奮「有氣氛係開心啲」。梁太表示，

「我平時入場齋睇，入場食下飯睇下咁」，但梁生次次都會投注。她又指「一重開返話可以book就book」，本身預訂5月11日入場，惟「政府話唔畀開，又取消咗」，坦言感失望，後來馬場順利重開，又獲馬會通知可再次入場，今日才到現場觀賽。

梁生和梁太表示，因疫情緣故，已有數月沒有入過馬場，現在重開當然感到興奮「有氣氛係開心啲」。（黃煦緻攝）

有馬迷無預約未能入場

有馬迷因未知要預約訂座，到場才發現不能入場，最終需打道回府。林先生指，之前因疫情限制「少入咗」馬場，本身馬場重開「諗住walk-in」，希望親睹馬跑出來的一刻，坦言「馬出嚟就興奮」，亦希望現場投注，惟馬會「唔比人入，而家走佬 」，問及會否再預約下一次賽馬日，他失望表示「到時先算」。

看台位置畫有標記分隔觀眾 馬迷大多在餐廳遠距離觀看

記者入場後發現，看台位置畫有標記分隔觀眾。觀眾大多在餐廳遠距離觀看，僅有少數馬迷走到看台觀賽。雖馬場盛況不如疫情前，但當賽事進行時，馬迷情緒紛紛變得高漲，馬兒衝線一刻，馬迷們更吶喊助威，部份馬迷更「七情上面」，握拳打氣。

資深馬迷林先生，一手拿着望遠鏡，一手拿着馬經，站在看台位置。林先生指，「平時多數入場睇馬」，不過因疫情原因，馬場不能開放予公眾。他形容能再次入場感興奮，並指「同啲馬主一樣都係投注者，有得入場睇公平啲」。林先生又指，今日都是即場決定買哪一匹馬，他向記者展示買馬紀錄，並表示自己已連中兩場。

林先生形容能再次入場感興奮，並指「同啲馬主一樣都係投注者，有得入場睇公平啲」。（《香港01》影片截圖）

入場市民︰「睇電視差好遠，冇咁開心，睇現場開心啲」

看台另一位觀眾李先生亦為重開感興奮，「睇電視差好遠，冇咁開心，睇現場開心啲」，疫情令馬迷「冇咗消遣」。

看台另一位觀眾李先生亦為重開感興奮，「睇電視差好遠，冇咁開心，睇現場開心啲」，疫情令馬迷「冇咗消遣」。（《香港01》影片截圖）

記者亦到看台附近的餐廳視察，所有食客必須在進入餐廳前取得「入場購票易」，然後須再次掃描「安心出行」及「疫苗通行證」才能進入。馬會負責人指，之所以需公眾訂位，皆因若爆疫「mark位方便追縱患者」，保障市民健康。