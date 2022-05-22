太古城中心麥當勞疑爆疫　關閉消毒至另行通知　銷毀已開封食材

疫情持續，衞生防護中心今日（22日）公布，九如坊蘭桂坊酒店群組再有相關個案，與群組相關的64歲女士曾於5月13日上午到訪太古城中心麥當勞，中心再發現同場有一家三口其後於18日發病，並於同日快測呈陽性。

太古城中心麥當勞今日關門沒有營業，麥當勞發言人表示，分店將關閉直至另行通知，以再度進行深層消毒，並會銷毀所有已開封食材，及安排員工進行核酸檢測。



5月22日，太古城中心麥當勞關閉消毒，直至另行通知



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記者大約傍晚6時半到達太古城三期的麥當勞，門口已經拉上閘門，不過仍有職員在內，其中一人在店內以毛巾抹閘門。

香港麥當勞發言人表示，非常重視顧客和員工安全, 並嚴格執行防疫措施，基於安全起見，將關閉太古城餐廳直至另行通知，以再度進行深層消毒，並會銷毀所有已開封食材及安排員工進行核酸檢測，以保障顧客及員工。

5月22日確診群組

患者與一家三口同場10多分鐘

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日在疫情記者會表示，早前有兩宗於第12日社區檢測陽性個案，懷疑與九如坊蘭桂坊酒店群組有關，已把到過的地點列入強檢，發現該64歲女士曾在5月13日早上近11時去過太古城中心麥當勞分店，而同時段有一家三口曾到訪，當中有10多分鐘重叠，三人其後於5月18日發病，同日快測陽性，住康景花園C座。

須待全基因分析再確認是否關連

歐家榮又指，據64歲女士形容，她當時的座位與一家三口的位置並不相近，該家庭坐於取餐位置前的圓枱，兩者相距較遠，但未能確定個案是否真的有關連，需要再做全基因排序分析，另因應潛伏期的因素，亦未能肯定是不是於麥當勞感染。

兩名中招小童就讀英基

歐家榮表示，一家三口為一名41歲女子、以及兩名分別8歲及9歲男童，三人都已打針，而他們的父親目前陰性。兩名男童就讀英基ESF鰂魚涌小學不同班級，學校上周知悉後已呈報，之前亦已公布，兩人於5月18日上學前快測陽性後已無上學，亦已做鼻腔拭子樣本，結果都是陽性。

當局會為三人做全基因分析及排序，以了解會否屬於變種病毒Ba.2.12.1，強調現階段未能確定個案與之前64歲女士有否關連，而審慎起見，康景花園C座需要強檢。