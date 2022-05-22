確診大廈｜增81幢近月新低　薄扶林豪宅碧瑤灣、日出康城領凱上榜

疫情緩和，衞生防護中心今日（22日）公布，新增81幢確診大廈，是第五波疫情高峰後，罕見跌至雙位數字。港島區當中有位於薄扶林的山豪宅碧瑤灣，以及太古城、康山花園、康怡花園等中層住宅；新界區有屯門漣山 Alder、元朗 Yoho Midtown、沙田迎海、將軍澳日出康城領凱等；九龍區的麗晶花園再有4幢，而黃大仙入境處職員樂境居都有上榜。



港島區有20幢，當中有半山豪宅屋苑碧瑤灣，另有不少位於東區中產住宅，包括太古城智星閣、太古城興安閣、康山花園 9 座、康怡花園J 座等。

新界區有迎海、日出康城領凱及葵涌邨夏葵樓

新界區有37幢，分佈屯門漣山 Alder 1 座、元朗 Yoho Midtown M7 座、沙田迎海 5 座、將軍澳日出康城領凱 11 座、東涌海堤灣畔 5 座等，今年1月大爆發的葵涌邨夏葵樓亦有確診。

九龍灣麗晶花園。（資料圖片）

九龍區麗晶花園再有4幢上榜

九龍區有24幢，連日出現確診大廈名單的九龍灣麗晶花園再有4幢上榜，分別是2座、3座、8座和12座，另外，彩虹清水灣道 8 號、油尖旺形品．星寓及黃大仙入境處職員樂境居都有上榜。

▼5月22日確診大廈名單▼

