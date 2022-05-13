跨性別人士就更改身份證性別覆核案　准向終審法院提上訴

兩名未完成由女變男手術的跨性別人士，向入境處申請更改身份證上的性別遭拒。他們提出司法覆核，先後遭高等法院和上訴庭被判敗訴。兩人申請上訴至終審法院。上訴庭今（13日）頒判辭，指案中多項法律爭議，具有重大廣泛或關乎公眾的重要性，遂批出准二人上訴至終院的許可。



上訴人為Q及謝浩霖，答辯人為人事登記處處長。

上訴庭就多項法律爭議批出許可，包括跨性別人士申請更改身份證上的性別，需完成整個性別重置手術，是否構成殘酷、不人道和降低身份的對待，違反《人權法》第3條等。

此外，相關政策是否不合比例地干預申請人的私隱權，以及法庭考慮時，是否對外國政府實行的措施給多比重。

案件編號：CACV 183-184/2019