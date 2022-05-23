何栢良料社區會再有新病毒變異個案　相信不會出現大量死亡或重症

Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞系近日首次殺入社區，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（23日）於商台節目表示，難以完全杜絕檢疫酒店內的傳播，因此市民要有心理準備，會有零星個案流入社區。不過他亦指，只要大部份市民已接種疫苗，再加上之前已自然感染，即使有其他Omicron變異株進入社區，就算個案上升，相信都不會出現大量死亡或重症，仍然有空間調整檢疫安排。



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檢疫酒店終並非醫院 不可能完全杜絕酒店傳播

何栢良今早於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，檢疫酒店的設計始終並非醫院，基本上不可能完全杜絕酒店內的傳播，第五波爆發便正正因為檢疫酒店出現個案。他表示，市民要有心理準備，始終有零星個案流入社區，即使調整檢疫期，都不能完全杜絕。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

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有空間調整檢疫安排 可研究居家檢疫

何栢良表示，其他Omicron變異病毒株流入社區後，或會令個案上升，但只要市民已完成接種疫苗，加上之前不少人已感染，相信不會出現大量重症或死亡個案。他續稱，現時仍有空間調整檢疫安排，例如研究居家檢疫，始終是復常的一部份，但始終要有其他措施配合，例如受檢人士戴上電子手環，以免有人擅自外出。