藝術館推六大新展覽　藝術科技漫遊四季山水　上月已重開

受疫情影響、閉館多時的香港藝術館現已重開，六大新展覽登場，包括應用藝術科技包裝的山水畫展，帶領觀眾雲遊中國山川之間，展覽更設沉浸式「打卡位」，如同置身浩瀚的大千世界；館方更首次展出畫壇巨匠吳冠中的漢柏畫稿，可從中探索其藝術繆思。



總館長莫家詠表示，藝術科技是策展大方向，可增觀展趣味，不擔心入場觀眾只顧「打卡」，又認為是美感教育，亦可傳遞策展心思。



香港藝術館自上月21日已重新開放，觸目展覽包括「想識 · 賞析中國山水畫」，館方精選八幅館藏山水畫，包括高簡《江山不盡圖》、張大千《潑彩山水》及文徵明《長林消夏圖》等，並結合藝術科技，以多媒體裝置重新演繹，包括巨型手卷動畫投影，讓觀眾在大屏幕感受四季變幻；又設沉浸式山水畫裝置，走進其中，恍如置身山水世界，感受山河壯麗與蕭瑟。展廳布局亦有巧思，如同游走戶外、庭園與書齋，探索中國山水畫秘技，觀眾亦可即席「揮毫」，創作獨一無二的山水作品。

另一重頭展覽「吳冠中 —— 速寫生命」，將可一睹中國著名當代畫家吳冠中多幅珍貴素描速寫畫稿，探索影響其大半生創作、以漢柏入畫的淵緣。其中首次展出的《漢柏寫生原稿》，全長逾三米，是吳冠中於1974年在蘇州初遇四棵千年古柏，驚嘆它們雖歷雷擊仍屹立不倒、即席以箱頭筆揮筆的成果。現場更可觀賞其《甦醒》及《老樹叢林》等水墨作品。

展品包括吳冠中在內多位知名藝術家作品

「行行重行行」則精選多件知名藝術家鮮為人知及不同時期的作品，呈現其創作歷程及風格變化，包括「水彩王」陳福善由寫實轉向抽象之變，以及「畫樹如畫人」的吳冠中，其筆下兩幅的白樺樹，亦見其中年的所思所想、以及人生走到遲暮的感悟。展覽亦邀請七位本地藝術家透過不同媒介的作品，回應「藝術即修行」概念。

其他新展覽包括「語外觀內——從語境框架到觀賞本身」、「不加思索自畫像」及「廣州購物誌——18至19世紀外銷藝術」。

莫家詠表示，藝術科技是策展大方向，可增觀展趣味，亦坦言不擔心觀眾只顧「打卡」，因同屬觀展體驗。（羅君豪攝）

香港藝術館︰期望能為入場者提供美感教育

香港藝術館總館長莫家詠表示，藝術科技是策展大方向，可增觀展趣味，被問到會否擔心入場觀眾只顧「打卡」，她則認為，當觀眾感到策展心思時，「打卡」亦屬參觀體驗，她期望館方能為入場者提供美感教育。

M+及故宮文化博物館相繼落成，莫家詠表示，兩館與藝術館定位不同，前者以當代視覺藝術為主，後者則涵蓋宮廷文化，藝術館則收藏新石器時代起始至香港當代藝術，亦涉及古今中外，「可以睇到多元嘅藝術世界，感受到香港嘅DNA。」她又提到，一直有與兩館密切聯繫，及討論策展方向，免互為重疊，她相期望未來有合作空間。