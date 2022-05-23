太古城中心麥當勞再多2食客確診　女患者傳染期光顧怡和街麥當勞

本港Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞型傳播繼續蔓延，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（23日）報告，經強制檢測後發現太古城中心麥當勞多2宗個案，政坐近門口MC Cafe的圓桌，累計5月13日中午時段有7名患者在場，同時段多達100人光顧，當局今日到麥當勞現場實地調查及取樣本。



患者分別來自一位居觀塘麗晶花園第六座的76歲老婦及一名住太古城鄱陽閣67歲老翁。老婦在潛伏期曾到四間食肆，分別為土瓜灣馬六、灣仔灣景中心大快活、怡和街麥當勞及旺角荷李活中心稻香．茶居。



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張竹君報告，早前一對美國返港第12日檢測陽性夫婦，曾到過太古城中心麥當勞，經強制檢測後發現多2宗食客個案。一位76歲女士居住在觀塘麗晶花園第六座，她在13日上午10時30分至12時45分曾到過該麥當勞餐廳，當時坐近MC Cafe的圓桌。

她曾在17日有輕微咳嗽症狀，家人於18日快速測試陽性。5月19日經大廈圍封檢測採樣，發現確診，現時於北大嶼山醫院留醫。

張竹君稱，由於這名女士在傳染期期間曾到過多處食肆，相關地方都須納入強制檢測地點，包括：5月16日早上11時多到訪的土瓜灣馬六Malacca Cuisine 、17日在灣仔灣景中心大快活餐廳、同日到過怡和街麥當勞、以及19日上午10時多在旺角荷李活中心稻香．茶居食早餐。

太古城鄱陽閣患者光顧時坐近門口圓桌

至於另一宗個案為67歲男子，住太古城鄱陽閣，經強制檢測發現。他在當日上午11至12早上到過太古城中心麥當勞，與家人同樣坐近門口圓桌，他在傳染期間無外出用膳。

張竹君續說，幾位食客都坐於圓桌近門口位置，有些則坐近取餐地方，而門口及取餐地方一般而言都是必經之路。

鑒於現時有幾宗新個案，擔心和早前該美國抵港夫婦有關聯，連同該對夫婦現時累計7宗，當局今日去麥當勞現場實地調查及取樣本。

張竹君又指，「太古城麥當勞應該是較大間的M記，當日應該有逾百人去過，有20至30人之前感染過，可能有百人要接受檢測，結果未返晒。有個別人士未做檢測，仍會跟進，唔排除仲有個案。其他10幾個地方（強制檢測處所）仍會跟進，暫時未有新個案。」

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