李嘉誠基金會捐資1.5億予中大醫學院　支持生物醫學科研

李嘉誠基金會今日（23日）宣布，捐資1.5億元予香港中文大學醫學院，支持生物醫學科研及促進科研成果轉移，而這筆捐款亦將得到相等的1.5億元配對，中大醫學院此科研項目共獲3億元發展資金。



另外，基金會亦宣布向「香港護理專科學院」捐資500萬元無特定項目款項，支持擴充會址及進一步提供專科培訓課程所需，確保全港護士會員得到持續專業提升的支援。



基金會：疫情盡顯健康及生物科技研究的重要

李嘉誠基金會表示，一場新冠疫情的震盪，盡顯健康及生物科技研究的重要，基金會深信支持新一代醫生、科學家掌握智慧醫療領域和發展新興的生物醫學創新及科技，以優質及高效治理去塑造和定義更公平的醫療未來是刻不容緩。

基金會宣布捐資1.5億元予香港中文大學醫學院，支持生物醫學科研及促進科研成果轉移，這捐款將得到相等的1.5億元配對，中大醫學院此科研項目共獲3億元發展資金；基金會亦向護專捐資500萬元無特定項目款項，支持其擴充會址及進一步提供專科培訓課程所需，確保全港護士會員得到持續專業提升的支援。

李嘉誠表示，能夠支持香港護士深感榮幸。（資料圖片）

李嘉誠：能夠支持香港護士深感榮幸

基金會引述李嘉誠表示，促進更人性化的醫療服務，確保前瞻創新的醫療技術快步拓展，是本港未來經濟活力之關鍵。李又指，認為護士對社會的貢獻，對每一市民都是不可量算，又指能夠支持香港護士深感榮幸，護士們體諒病患的智慧和善良的心力，為市民的健康和福祉帶來正向改變。

中大醫學院院長陳家亮則感謝李嘉誠基金會的一貫支持。(資料圖片)

中大醫學院：會克盡所能實踐革命性突破

中大醫學院院長陳家亮則感謝李嘉誠基金會的一貫支持，表示李嘉誠及基金會對中大醫學院的慷慨無可比擬，感受到並受惠於李擁抱創新的熱誠，新一輪捐款是莫大的激勵，醫學院同仁承諾會克盡所能，實踐革命性突破，為全球病人創造更先進的醫療服務。

香港護理專科學院院長車錫英亦稱，衷心感謝李對護專的信任和支持，護專連同轄下14個分科學院將繼續同心竭力推動專科護理持續教育，為本港培育更多才德並備的優秀專科護士，並持續優化病人照顧模式，務求造福更多市民，以及進一步提升香港醫療體系的效率和效益。