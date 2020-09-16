李嘉誠基金會向四間大學捐1.7億　引《赤壁賦》鼓勵多變中創新

李嘉誠基金會向香港大學李嘉誠醫學院、香港中文大學醫學院、香港科技大學、香港教育大學捐款1.7億元，支持多個創新科技。 基金會首次同時捐款予四間本地大學，基金會主席李嘉誠今天（16日）致函四間院校，引北宋詩人蘇東坡《赤壁賦》，鼓勵在萬物多變中，以創新力量求存立足未來，以推動教育衝出混沌迷惘。

基金會以一億元支持港大李嘉誠醫學院成立「低溫電子顯微設施研究中心」，促進研發藥物的設計和生產。（李嘉誠基金會提供）

港大醫學院獲1億元佔最多

李嘉誠基金會向香港大學李嘉誠醫學院、香港中文大學醫學院、香港科技大學和香港教育大學捐款1.7億元，支持多個創新科技項目。基金會首次同時捐款予四間本地大學，基金會已把資助撥出，當中港大獲資助款項最多，達1億元。基金會主席李嘉誠今天致函四間院校，引蘇東坡《赤壁賦》，鼓勵在萬物多變中，以創新力量求存立足未來，以推動教育衝出混沌迷惘。

基金會以1億元支持香港大學李嘉誠醫學院成立「低溫電子顯微設施研究中心」，引進諾貝爾得獎技術「Cryo-EM」，把移動中的微細生物分子凍結，以原子的尺度描繪，讓科研人員看見3D高解像度的蛋白質結構，在促進研發藥物的設計和生產將帶來突破發展。

中文大學醫學院獲3,500萬元，助建世界高水平的轉化組學平台，增設最先進的分析質譜儀系統。（李嘉誠基金會提供）

中大醫學院獲3500萬增設最先進分析質譜儀系統

基金會捐出3,500萬元予中文大學醫學院，助建世界高水平的轉化組學平台，增設最先進的分析質譜儀系統，運用全球最快、最靈敏的質譜儀篩檢方法，以從大量臨床樣本和中醫藥中找到有價值的生物化學分子，開發新型生物標誌物和藥物，推動相關範疇的研究。

至於香港科技大學，基金會資助3,000萬元支持其發展合成生物學科研，為注入未來的生物經濟產業新動力奠下基礎。作為跨學科研究的合成生物學，牽涉分子生物學、生物科技，更使用工程學的知識，透過大規模設計、編寫或修改微生物的基因組，令它們像機器般表現功能，例如可治療疾病、進行生物探測等。

李嘉誠期望與四院校管理層，共同借科技革命之力，「自強守志，化虛幻夢境為實質競爭力。」（資料圖片／羅君豪攝）

而且，基金會資助500萬元予香港教育大學與本地設計師合作，以AI教材提升教材質素。教大將引入全港首個終端AI教材，由全球三大的AI晶片科技公司Kneron團隊編寫，配以AI軟硬件教學，培育同學系統思維等。

李嘉誠強調，本港港醫護、科研和教育人才均甚具潛質，加上「憑仁善斷」的素養，定可繼續以專業服務香港。他又表示，生物醫學科技已成為解決各種生命難題的神幻鑰匙，AI「無碼」應用將是全方位能力提升的關鍵，大類課程不足支撐長遠競爭力，發展生物經濟產業和推動AI普及刻不容緩。他期望與四院校管理層，共同借科技革命之力，「自強守志，化虛幻夢境為實質競爭力。」