St. Catherine’s幼稚園5幼童染疫3人曾坐校車　確診前兩天無返校

國際英文幼稚園(St. Catherine's International Kindergarten)發出通告，指今日（23）共接獲九龍塘校舍下午班四名學生家長通報，分別四名幼童快測結果呈陽性，其中兩名幼童乘搭校車。四人最後上學日期是5月20日。

另外，校方今日亦接獲另一名下午班學生家長通報，指幼兒在周四（19日）快測陽性，而較早前其兩名家庭成員亦染疫。幼兒同樣乘搭保母車回校及放學，最後上學日為5月17日。

換言之，該校共有五名幼童中招。校方表示，按照衛生防護中心指引，上述五名幼兒在確診前兩日並無回校上課，故學校暫不列為出現爆發個案。



國際英文幼稚園屬私立幼稚園，過去不少「星二代」曾入讀此校。（資料圖片／高仲明攝）

曾搭8號及17號校車

國際英文幼稚園發出通知，稱接獲九龍塘校舍下午班Nursery Peach 四名學生家長通報，四名幼童今早及下午快測陽性，而其家人測試結果則陰性。該四名幼童當中，分別有二人乘搭8號及17號校車，其餘兩人則由家長接送。

此外，校方今日亦接獲下午班Lower G一名學生家長通報，指幼兒在5月19日晚上進行快測，結果呈陽性。該名幼兒的兩名家庭成員較早前亦曾染疫。

已通報衛生防護中心

國際英文幼稚園表示，校方已通報衛生防護中心，而全體教職每日上班均進行快測，所有結果均為陰性。以上班別的相關老師則會再做核酸檢測，學校將聘請消毒公司清潔。

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國際英文幼稚園是「星二代」學府，極受明星爸媽歡迎，陳展鵬、單文柔的女兒、杜德偉兒子、陳敏之兒子、蔡少芬女兒、陳慧琳兒子等等都曾是校友。該校另一知名之處是升小成績不俗，不少畢業生都考入著名直資及私立小學。