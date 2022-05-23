第四針｜張竹君：一般而言打三針已足夠　三類人可選擇額外保護

政府日前宣布，未曾受感染的18至59歲人士，如有較高暴露風險或個人需要，可接種第四劑新冠疫苗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（23日）指，所有科學數據顯示接種三劑疫苗，不論是復必泰或是科興，均有效預防重症及死亡，強調「一般而言三針都足夠」。



不過，由於部份人須到海外升學，或要符合海外旅遊的規定，又或屬高風險人士，例如醫護人員等，「可能會選擇多少少保護，因為打第四針後都有短暫及額外保護」。



▼4月14日 特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼



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個別人士想要額外保護可選擇打第四針

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早於電台節目表示，除了長者及長期病患者，其餘年齡群組人士並無接種第四針的必要。張竹君今日於疫情記者會中被問到市民應如何衡量有沒有必要打第四針，她回應指科學委員會及專家顧問團早前於網上會議審視最新科學實證及本地情況，認為三劑疫苗，不論是復必泰或是科興，均有效預防重症及死亡，強調「一般而言三針都足夠」。

不過她又稱，部份人士須要海外升學，或要符合海外旅遊的規定，又或高風險人士，可能會希望有額外保護，「打第四針都有短暫及額外保護，本身三針係希望預防防重症、死亡，個別人士想要額外保護可選擇打第四針。」

▼疫苗通行證一覽▼



打齊三針「都對保護重症同死亡個案非常、非常有效」

疫苗通行症即將改為要求完成接種三針疫苗。被問到不少市民拒打第三針，張竹君強調現時不論外國本地數據均顯示，接種第三劑不論是復必泰或是科興，「都對保護重症同死亡個案非常、非常有效」。

她又指，逾80歲人士中沒有打針對比打齊三針的死亡率，分別是近17%及1.22%，而普通人沒有打針對比打齊三針的死亡率則分別是3%同0.04%，反映保護力更加高，呼籲市民「未打齊三針就要打番」。

另外，由6月13日起於食物及衞生局、衞生署及醫管局轄下的指定醫療處所將實施疫苗通行證安排，未打針人士須先取得陰性核酸檢測結果。張竹君解釋措施是希望保護使用醫療服務的市民預防感染重症及死亡風險，尤其覆診的市民多是長者及長期病患人士，希望能鼓勵市民打針，至於未趕及打針的人士，亦可選擇做核酸檢測。

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▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼

