粉嶺PTU總部疑爆疫　餐廳及男更衣室、柴灣已婚警察宿舍強制檢測

疫情持續，食衞局今日（23日）公布強制檢測名單，有49處指明地點，當中粉嶺警察機動部隊總部上榜，曾於上周一（16日）下午到訪1樓 H 座職員餐廳人士，上周一及周二（17日）進入過5樓 C 座男更衣室人士，須於明日（24日）或後日（25日）接受強制檢測。至於曾在本月15至23日逗留柴灣已婚警察宿舍第一座人士，同樣要在未來兩日內強檢。



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粉嶺警察機動部隊總部。（資料圖片）

根據食衞局強制檢測公告顯示，粉嶺警察機動部隊總部有兩處地點列入強檢名單，曾於本月16日下午12時半至1時半到過1樓 H 座職員餐廳人士，須在明日或後日強檢；曾於本月16日上午7時至晚上7時及17日上午7時至中午12日到過5樓C座男更衣室人士，也須在明日或後日強檢。

此外，柴灣已婚警察宿舍第一座亦有確診患者，任何人在本月15至23日逗留超過兩小時以上人士，要在明日或後日強檢。

▼5月23日強制檢測公告▼



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粉嶺警察機動部隊總部。（資料圖片）

當局指出，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

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