確診大廈｜增84幢　涉康樂園、半山愛都大廈等　貝沙灣三幢上榜

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布今日（23日）確診大廈名單顯示，過去14日共有1,755幢大廈出現確診者。在十八區中，以沙田區疫情最嚴峻，共有164幢大廈出現確診者，其次為元朗有163幢上榜。

至於新增出現確診者的大廈方面，最新於昨日（22日）呈報出現確診者的大廈有84幢。新呈報大廈中包括多個豪宅及中產屋苑，包括中西區的半山億元豪宅愛都大廈2座、西半山殷樺花園1期、位於石硤尾的畢架山花園10座等；而貝沙灣亦有三幢上榜，包括5座、6座及南岸6座。



▼部份新呈報涉確診患者大廈▼



+ 3

沙田、元朗及觀塘佔最多

根據當局昨日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有1,755幢大廈出現確診者。18區中以沙田區為重災區，共有164大廈上榜，而元朗則以14日內有163幢大廈出現確診者，在各區中排第二多。觀塘則是第三多大廈出現確診者，共有148幢。

新增出現確診者的大廈方面，名單更新至5月22日，共有84幢新呈報。在港島，中西區有五幢新呈報出現確診者，包括位於西半山的殷樺花園1期、半山愛都大廈2座及西營盤高樂花園1座。而東區同樣有五幢大廈新上榜，涉及和富中心12座，以及東隅服務式住宅。至於南區新呈報出現確診者的大廈中，貝沙灣已佔三幢。

▼5月23日 過去14天確診大廈全名單▼



+ 37

帝柏海灣5座、畢架山花園10座上榜

九龍方面，觀塘新呈報出現確診者的大廈達10幢，當中有麗晶花園則已有四幢，包括14座、16座、18座及19座；另亦包括鯉灣天下及油塘邨貴塘樓等。而油尖旺及深水埗亦各有五幢大廈新上榜，油尖旺的上榜大廈有帝柏海灣5座及恒隆大廈等；而深水埗上榜大廈則有南廬大廈、畢架山花園10座及蘇屋邨茶花樓等。

另外，離島亦有八幢大廈新呈報出現確診者，當中東涌逸東邨已佔四幢，分別為居逸樓、美逸樓、漁逸樓及翠逸樓。另亦有南丫島榕樹灣大街平房、坪洲南灣新村等。

▼5月22日 爆疫太古城中心麥當勞關閉消毒▼



+ 5

海之戀．愛炫美3A又有居民確診

新界西方面，元朗有九幢大廈新呈報出現確診個案，有加州花園爵仕居、栢慧豪園7座，以及錦綉花園松濤南路和紫荊西路。荃灣及屯門亦分別有五幢大廈新上榜，荃灣的上榜大廈有海之戀．愛炫美3A座及環宇海灣5座等；屯門上榜大廈則有恆大．珺瓏灣洋房及田景邨田裕樓等。

新界東方面，沙田有四幢大廈新呈報出現確診者，包括迎濤灣2座、海栢花園1座及頌安邨頌平樓等。大埔則有兩幢大廈新上榜，涉及康樂園康樂西路及新塘村。

▼5月20日起強制檢測公告▼

