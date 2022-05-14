612基金︱梵蒂岡盼續與北京對話　不希望陳日君被捕令關係趨複雜

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機早前被捕，梵蒂岡只表達極度關注事態，卻未有進一步回應。外界關注教廷態度、以及事件會否影響中梵關係。梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）當地星期五（13日）接受訪問，對陳日君表達關懷，就他被捕一事感到非常難過。但帕羅林稱，教廷希望繼續與中國對話，認為拘捕事件不應被解讀成「否定」中梵主教任命臨時協議。



中梵主教任命臨時協議今年10月到期，羅馬教廷2018年歷史性與北京達成協議。根據協議，教廷破天荒承認中國當局任命的8名內地主教，外界相信，教廷藉此換取在任命上的部分話語權，協議其後在2020年再續期兩年。梵蒂岡官方新聞網報道，帕羅林回應陳日君被捕時，指教廷與北京的對話之路本來已經不平坦、而且很複雜，自己最希望事件不會令中梵關係更趨複雜。他又指，陳日君目前已經獲釋、而且無恙。

帕羅林：對話路不平坦 不希望更趨複雜

陳日君是「612人道支援基金」其中一名信託人，警方國安處早在8個月前開始調查基金，並指被捕者涉嫌勾結外國勢力危害國安。陳日君一直反對教廷與北京簽訂協議，批評協議內容一直未有公開，背後有逐漸走向建交的政治目的，但協議下至今未有成功令教廷自行任命任何內地主教，反而影響內地地下教會進一步被邊緣化。陳日君也多次批評帕羅林操縱教廷，形容他「沒信仰」。