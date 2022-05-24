戴耀廷登廣告推動雷動計劃　認違選舉條例　被判入獄10個月

港大法律系前副教授戴耀廷及「雞蛋同盟有限公司」董事葉劍青與石守正，於2016年立法會選舉時，在《明報》及《蘋果日報》刊登多則廣告宣傳雷動計劃，招致25萬選舉開支，涉違反選舉條例。戴耀廷早前認罪，今(24日)在區域法院被判入獄10個月。



另兩被告准簽保守行為

3 名被告：戴耀廷（57 歲，退休）、葉劍青（55 歲，董事）及石守正（50 歲，董事），同被控 4 項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪。葉和石早前同意案情，控方決定不提供證起訴，他們就每項控罪以1萬元自簽保守行為12個月。

辯方指未影響選舉公平性

辯方早前求情指，「雷動計劃」為令泛民理應獲得的票數比例，實際反映在議席上，與一般的舞弊情況如種票，有所不同，亦未有影響選舉的公平性。辯方另指，控方延誤檢控達5年。

控方否認屬政治檢控

控方則解釋，由於相關條例在此段時間擬作修改，又曾進行公眾諮詢等，所以才需時甚長。控方亦否認案件屬政治檢控，並解釋由於本案涉及的銀碼不少，且計劃涉及全港的所有選區，才會選擇將案件帶到區域法院處理，

花25萬登6個廣告

案情指，戴於2016年4月至6月期間，在多個公開場合及個人Facebook介紹「雷動計劃」，呼籲支持泛民或非建制的選民成為「策略選民」，按計劃提供的資料投票，以確保泛民或非建制陣營，取得立法會過半數的議席。於同年8至9月間，雞蛋同盟共花逾25萬，在《明報》及《蘋果日報》刊登 6 個廣告，宣傳雷動計劃、呼籲市民捐款，並稱要集中選票拯救邊緣候選人。

案件編號：DCCC 683/2021