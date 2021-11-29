大灣區航空｜未獲空運牌照先起飛　首班貨運機今日來回曼谷

大灣區航空於上月獲得民航處批出航空營運人許可證（AOC），可以提供包機服務。雖仍未取得空運牌照，未能提供定期的空運及貨運服務，但無阻大灣區航空經營，首班貨機今日（29日）於香港出發，抵達曼谷後再回程，為大灣區航空首班營運航班。



首班營運貨機使用波音737-800飛機，來回香港及曼谷。（大灣區航空網頁）

香港機場網頁列有相關航班紀錄，由大灣區航空公司營運的HB8660貨機航班於早上9時57分啟航，前往曼谷；至下午4時56分，大灣區航空公司營運的HB8661航班抵達閘口，並停泊在S43泊機位。根據航空網頁Flightradar24的資訊，兩班航班分別使用了2小時33分及2小時28分來往兩地，為波音737-800飛機。

根據香港的航空業相關規例，大灣區航空獲得AOC後就可以進行包機服務，但要在獲得空運牌照後才能進行定期航班服務。

大灣區航空本計今年第四季可以啟航，惟其牌照申請仍待空運牌照局審批，國泰承認有向空運牌照局提出申述，而牌照局的聆訊已排期在12月底召開，大灣區航空的網頁亦已改為計劃明年初才開始營運新加坡、曼谷及布吉(普吉島)航線，但強調要視乎牌照及航權的批核狀況和疫情的情況而定。