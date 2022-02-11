梅艷芳│刪減片段揭梅姐辭演《阮玲玉》　張曼玉執二攤封柏林影后

由梁樂民執導，王丹妮、劉俊謙、廖子妤、林家棟及古天樂主演的《梅艷芳》叫好叫座，官方加推《梅艷芳》導演版，以五集迷你劇形式在Disney+播映。第二集在2月8日上架，劇集談到梅姐的感情世界，更多與後藤夕輝的畫面曝光，同時亦新增了其他感情線。除此之外，導演在片尾片段透露了梅姐打電話給契爺何冠昌，向他表示不接《阮玲玉》這部電影。



《梅艷芳》迷你劇合共有5集，共1小時未曾曝光片段。（《梅艷芳》影片擷圖）

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《阮玲玉》這部電影由關錦鵬執導，張曼玉、秦漢、梁家輝及吳啟華主演，故事改編自二十世紀中國影星阮玲玉的故事，講述她16歲時踏入影壇，短短9年間拍攝了29部電影，成為當時中國影壇的一代紅星；然而她與張達民、唐季珊、蔡楚生三人之間的感情關係，讓她十分苦惱及痛苦，也因此而成為市民與新聞界所關注的焦點。在1935年3月8 日，阮玲玉在遺書上寫滿「人言可畏」後服安眠藥自盡，終年24歲。

《阮玲玉》最後由張曼玉主演，她更成為柏林影后。（《阮玲玉》劇照）

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《阮玲玉》這部電影在國際影壇享負盛名，在戲中飾演女主角阮玲玉的張曼玉成為第28屆金馬獎最佳女主角、第42屆柏林影展最佳女演員銀熊獎、芝加哥影展最佳女演員銀雨果獎及第12屆香港電影金像獎最佳女主角等。

關錦鵬在出席台灣影展的活動上表示，張曼玉得獎後曾跑去多謝梅艷芳：「謝謝梅艷芳給她『執二攤』」。（《阮玲玉》劇照）

然而相信許多人都知道，其實關錦鵬導演當初打算由梅艷芳主演《阮玲玉》，有指當時後者不想到內地取景，而何冠昌更曾出面希望在香港搭景，但導演需要上海的感覺，因此梅姐決定辭演，並改由張曼玉為角色剃眉演出，她更每天練習穿高領旗袍及高跟鞋，最終獲獎。

其實導演關錦鵬在去年出席台灣「關錦鵬【女人心･女人情】 影展」時，在影展大師講堂亦提到梅艷芳辭演《阮玲玉》：「梅艷芳宣布了不要到大陸，那時我已經在上海開始搭景了，我跟她說我們像男女朋友和平分手了，結果才找到張曼玉的。」

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除了辭演《阮玲玉》外，有指梅姐還想退出同樣涉及上海背景，由區丁平執導的《何日君再來》，但最後何冠昌花巨額在香港搭景，梅姐才沒有辭演這部電影。最終這部電影與《阮玲玉》齊齊打入第28屆金馬獎，前者僅獲最佳電影插曲；而後者獲得最佳女主角及最佳攝影兩大獎項。

梅姐打電話給契爺何冠昌，向他表示不接《阮玲玉》這部電影。（影片擷圖）

對於張曼玉憑《阮玲玉》奪得多個個人獎項，更成為柏林影后，梅姐曾被問到有否覺得可惜，而當時她認為：「不會可惜，張曼玉得獎，她本身付出了很多代價，也花了不少心思，如果換了是我，未必可以演得好。」