測量師學會研降低強拍門檻　倡整合更多地段減牙籤樓

去年《施政報告》提出研究降低強拍門檻，測量師學會今年初成立工作小組研究，並於今日（25日）發表進度報告。初步研究結果顯示，調查認為受影響業主和發展商等持份者均支持降低強拍門檻，以加快舊樓重建，但同時要保障受影響業主的利益。

學會建議整合地段，促成較大規模的綜合發展，以減少「牙籤樓」的出現。學會亦明言支持降低強拍門檻，惟現階段未就降低強拍門檻的水平有定案，預料下月底將報告提交政府時，會公布學會的立場。



測量師學會今年初成立工作小組進行研究，今日（25日）發表進度報告。（林穎嫺攝）

測量師學會就研究降低強拍門檻而成立的工作小組，諮詢長者家居協會、地產建設商會等持份者後發現，持份者普遍支持降低強拍門檻，以加快舊樓重建步伐，但認為同時要保障受影響業主利益，他們又認為市民及受影響業主對條例認知不足，誤以為條例向發展商傾斜，故認為要加強對公眾的教育。

調查又認為，過往兩年獲發強拍令的個案由申請到發出強拍令平均需時接近兩年，最長的個案更耗時近三年半，認為案件審理時間過長，而小業主在過程中亦面對困難，例如墊付訴訟費用及強拍後交吉時間過急。學會建議政府增加處理強拍個案的法官，以加快審理程序。

根據司法機構截止至年7月的數據，自2011年起，共有304宗強拍申請，僅113宗個案已獲審批，除在正在申請的58宗外，餘下的133宗個案已中止處理，比例達54%。學會認為，數據顯示，發展商願意繼續與小業主商討收購價，若雙方能在庭外達成共識，便可節省申請時間，並建議小業主盡早尋求測量師等專業人士協助，以保障其利益。

學會又建議整合更多地段，讓發展商能綜合發展，減少「牙籤樓」的出現，相信條例對小業主和發展商都有好處，惟學會現階段未就降低強拍門檻的水平有定案，初步認為政府在處理樓齡嚴重殘舊等的特殊樓宇時，可略為放寬申請強拍的比例，現時深水埗、油尖旺等地區舊樓林立，相信日後深水埗及油尖旺等舊樓林立的地方，或會有較多強拍個案。

測量師學會今日發布新版本的《強拍條例概覽》，期望能加深公眾對條例的理解，並會將工作小組的研究結果整合成意見書，預計6月下旬提交發展局。（林穎嫺攝）

至於在降低強拍門檻後，會否令發展商在細規模樓宇中，更容易達到門檻，變相令不願意的小業主被趕走，學會認為政府應考慮如何處理有關問題。

工作小組認為，為降低強拍門檻修例仍建基於七個基本原則，包括：

1. 須平衡小業主和大業主的利益，不應妨礙地段整合或強拍申請

2.應確保小業主能有公平合理的補償及獲得適當的保障

3.不應令受影響業主的居住環境惡化或令其無家可歸

4.應考慮到部分小業主有意變賣老舊單位，而強拍能提升其居住質素

5.條例須清晰，避免法律爭拗而影響強拍申請進度

6.應推動全面發展及地段整合，以加大市區重建規模

7.為重建提供適當商業誘因，以加快市區重建

測量師學會今日發布新版本的《強拍條例概覽》，期望能加深公眾對條例的理解，並會將工作小組的研究結果整合成意見書，預計6月下旬提交發展局。