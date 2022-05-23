油街實現明再開幕　「裸眼」3D立體影像作品、樹木動力裝置展出

北角「油街實現」於明日（24日）開放新藝術空間，全場總面積達至5000平方米。藝術推廣辦事處總監劉鳳霞表示，希望實現「尋一念清新、燃一點新思」的願景，支持藝術家實現創作，而市民亦可放下日常重擔，到訪油街體驗生命與大自然。



油街屆時會推出10個藝術項目，其中將展出「新域混影」3D立體數碼影像作品，以「裸眼」觀賞「Wave」翻騰的海浪及「Whale」藍鯨暢泳之姿，連結藝術與科技。場內亦展出「賞森·悅木」，以「會動」的裝置移動樹木，讓市民可享受「非自然的自然」。



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作品「Whale」潛進深海與藍鯨暢泳，寓意為市民編織夢想。（張浩維攝）

「油街實現」將展出各藝術展品及舉行活動。其中油街陽台從明天起至明年3月，將展出由韓國藝術團隊d’strict及本地合作的「新域混影」兩項數碼影像作品，分別是「Wave」及「Whale」。

作品靈感來自市民被迫接收廣告訊息

「油街實現」館長鍾婉孄表示，作品靈感為有市民常被迫接收廣告及商業訊息，於是藝術家靈機一觸，希望大型LED屏幕除播放廣告外，亦可展現大自然及力量。作品「Wave」把翻騰的巨浪帶到高樓林立的鬧市中，希望藉著創作，在疫情下為大家打氣；作品「Whale」則潛進深海與藍鯨暢泳，寓意為市民編織夢想。

作品「Wave」把翻騰的巨浪帶到高樓林立的鬧市中，希望藉著創作，在疫情下為大家打氣。（張浩維攝）

「賞森·悅木」由美國建築團隊Diller Scofidio + Renfro創作的樹木動力裝置。（張浩維攝）

「賞森·悅木」亦是「油街實現」的重點展品之一。該項目由美國建築團隊Diller Scofidio + Renfro創作的動力裝置，並種植16棵龍柏樹，其中山坡已傾斜10度種植在轉盤上，轉動時陰影、光線、圖案交錯，市民可享受「非自然的自然」。

市民可透過閱讀及觸摸展品與藝術品互動

另外，油街玻璃屋從明起至11月，將舉行「貳零貳貳同學會」，將有12個創意單位及藝術家，每單位以展示、表現或活動形式，進行兩星期活動。不僅旨在注重藝術家與社區的交流，亦注重藝術家之間產生的化學作用。活動更強調參觀者的主動性，市民可閱讀不同書籍、觸摸各類展品，並提供一個具文化內涵的公共空間，讓市民發現生活的美好。