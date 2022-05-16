麥理浩夫人度假村、曹公潭戶外康樂中心5.27重開　明起接受預訂

康文署宣布，早前被徵用作防疫用途的麥理浩夫人度假村及曹公潭戶外康樂中心，將於下周五（27日）起重新開放，市民可於明日（17日）起使用「康體通」服務（包括櫃枱、網上預訂及自助服務站），透過先到先得方式預訂營位。



因應政府放寬社交距離措施，麥理浩夫人度假村及曹公潭戶外康樂中心將於下周五起重新開放予市民使用。根據限制羣組聚集的相關法例，兩個度假營在重開時會調整日營、宿營和黃昏營的使用人數。上述度假營暫時只接受市民以個人名義預訂，團體預訂會繼續暫停，營內的燒烤區及游泳池亦繼續關閉，直至另行通知。

麥理浩夫人度假村暫只提供三至八人營舍

新安排下，麥理浩夫人度假村暫時只提供三至八人營舍，每名申請人可預訂三人至八人或其倍數的營位，宿營最多204人；而曹公潭戶外康樂中心只提供八人房間，每名申請人可預訂八人或其倍數的營位，宿營最多160人。如欲預訂十日內剩餘的營位，申請人須致電相關度假營辦事處查詢，所有訂營申請的截止日期為入營前一日，康文署會視乎實際情況考慮即日入營申請。

康文署亦將於下周一（23日）截止七月及八月的抽籤表格，並將於下周五抽籤。經抽籤後如尚有營位，申請人可於6月20日起，於「康體通」網上預訂系統；任何分區康樂事務辦事處；或設有「康體通」服務的康體場地辦事處／自助服務站，以「先到先得」方式即時辦理訂營手續及繳交營費。

康文署預計，九月或以後的訂營安排將恢復正常，即申請人須於擬預訂營期月份三個月前提交抽籤表格。

創興水上活動中心5.27恢復日營

此外，創興水上活動中心亦會在下周五起恢復日營服務，市民可於本周五（20日）起致電或親臨創興水上活動中心預訂名額及設施，最早可預訂5月27日至6月29日的營期，同樣以先到先得方式分配營位，每份申請只限預訂4至10個營位。

至於八、九月的營期，則由即日起至5月31日接受申請，以抽籤形式分配，將於6月6日抽籤，6月13日公布結果。日營預訂安排將於10月1日起回復正常。

進入或身處設施人士均須符合「疫苗通行證」要求

康文署提醒，在使用重開設施時，必須使用「安心出行」；進入或身處上述設施的人士，均須符合「疫苗通行證」要求；在設施範圍內須一直佩戴口罩，但在飲用飲品時、在戶外／內處所運動時、在餐飲處所於餐桌飲食時、淋浴時、身處營舍睡房內則不在此限。

創興水上活動中心日營服務安排。（康文署網站截圖）

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