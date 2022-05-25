太古城麥當勞66歲女食客確診　延遲一周始呈報　9患者分布6張枱

屬Omicron變種病毒亞型BA.2.12.1的太古城中心麥當勞群組，衞生署今日（25日）再多一名5月13日光顧的食客染疫，群組增至10人，包括第三代傳播患者，連同源頭病人所坐的位置，共涉及六張枱。



新確診者為一名66歲老婦，她於5月17日發病，同日快測陽性，惟不知為何至昨日才再呈報自己於本周一（23日）確診，當局追蹤後才發現實為5月17日確診，並發現與麥當勞群組有關，延遲一星期。



本港再增五宗Omicron BA.2.12.1個案，包括3宗輸入個案及2宗涉及太古城麥當勞群組個案，累計共69宗BA.2.12.1個案。另外，再增2宗BA.2.12.2個案，2宗個案涉及一對從加拿大抵港的夫婦，累計共13宗BA.2.12.2個案。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日在疫情記者會公布，本港單日新增251宗確診個案，比昨日多一宗；當中104宗經核酸檢測呈陽性，另有147宗為快測陽性個案。

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



+ 2

新確診老婦5.13光顧 5.17快測陽性無上報衞生署

太古城麥當勞群組再多一名食客染疫，涉及一名66歲老婦，她本身已打兩針疫苗，居於鰂魚涌南豐新邨座九座。她曾與兩名家人於5月13日早上11時半至中午12時半到訪太古城麥當勞，她在5月17日發病，同日快測陽性。惟她於昨日呈報自己於5月23日確診，後來才發現是5月17日陽性，並發現與麥當勞群組有關。

當局未有取得其安心出行記錄，初步推斷與源頭病人有時間重叠。曾一同到訪麥當勞的兩名親人及同住家人暫時陰性。群組病人發病時間介乎5月15至18日，連同一名個案的家人，群組共計10人。當局已成功追蹤同時段光顧的食客，並已進行化驗，均呈陰性，當局將繼續跟進事件。

推斷病毒散播因通風系統令空氣由門口流入大堂

歐家榮表示，太古城麥當勞群組個案至今涉及六張枱，前日到麥當勞採集的21個環境樣本均呈陰性，包括不同個案坐過的枱、空氣清新機和點餐機。惟他表示，當時餐廳已進行消毒，故未必能驗出陽性。機電署亦已調查麥當勞的通風系統，證實每小時換氣量達標。

歐家榮相信群組的源頭病人，為早前由美國抵港、回家後在第12日核酸檢測呈陽性的64歲婦人，因她當日到訪太古城麥當勞時是屬傳染期，曾除口罩，在餐廳造成短距離傳播。他指有至少兩枱的食客與她坐得比較近，其他個案坐得較遠，有可能因通風系統的空氣由門口流入大堂，故大堂可能產生空氣流轉而染疫。

▼5月25日 St. Catherine's國際幼稚園局部停課首日▼



本港再增2宗BA.2.12.2個案，累計共13宗個案。兩宗個案涉及一對夫婦，他們在5月19日從加拿大抵港，機場檢測陽性，兩人分別在5月19日及21日出現病徵。

另外，再增五宗BA.2.12.1個案，包括三宗輸入個案及兩宗涉及太古城麥當勞群組個案。三宗輸入個案，包括一名41歲男士，在5月19日由法國抵港，並已接種三針。在機場檢測陽性，5月21日出現輕微病徵；33歲男士，於5月14日從美國抵港，並已接種三針。他在5月17日出現輕微病徵，翌日快測陽性；14歲男童，曾於5月2日在墨西哥確診，本身已接種一針。他在5月14日抵港後陽性，當局相信是復陽個案。

早前染疫的兩名太古城麥當勞群組的食客，患者確診帶有Omicron BA.2.12.1病毒，分別67歲男士及71歲女士。