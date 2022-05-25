食衞局：備用方艙須保留應對新一波疫情　6月檢疫酒店訂房率達70%

本港早前爆發第五波疫情，興建了多間社區隔離設施（方艙醫院）。食物及衞生局表示，因應疫情發展及成本效益，政府現階段集中使用竹篙灣社區隔離設施及一間社區隔離酒店。其餘位於青衣、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺、洪水橋及元朗的社區隔離設施，則處於備用狀態。

局方指，由於現時疫情尚未完結，故仍需保留相關設施，以確保若出現新一波疫情時，會有能力應對。



▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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食物及衞生局局長陳肇始書面回覆立法會議員質詢時表示，為應付需求，政府已將指定檢疫酒店房間的數目，由3月底時約6,000間增至現時約22,000間，而過半數的指定檢疫酒店有提供標準房價每晚800元以下的房間。

根據相關酒店提供的訂房數據，截至5月23日，5月及6月整體的訂房率分別約為65%及70%。政府會留意房間的供求情況，有需要時作調整。

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



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至於在備用狀態的社區隔離設施，陳肇始表示，除保安局抗疫特遣隊成員輪班駐場及管理設施外，衞生署的合約承辦商會繼續按實際需要，調派保安及清潔人員，協助巡查設施及清潔等維修保養工作。