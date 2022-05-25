St. Catherine's幼稚園再增一班有學生染疫　不排除共用設施播毒

撰文：勞敏儀
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九龍塘羅福道國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）疫情持續蔓延，衞生防護中心今日（25日）公布，該校再有新班房出現學生染疫個案，與早前爆疫班房同層，周一下課後出現病徵，同日傍晚經快速檢測發現呈陽性，同班師生今日經快測均呈陰性。該校至今累計有8名師生染疫。

▼5月24日　St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼

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St. Catherine's International Kindergarten早前有一名教師及其任教的上下午班共五名學生染疫，衛生防護中心曾表示，不排除兩班共用課室造成感染，共約60人要停課至周五。

本港今日學校呈報19宗個案，分散於7間幼稚園、8間小學及4間中學，其中1宗來自St. Catherine's International Kindergarten。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，新增個案來自早前爆疫班別同層、於另一班房上課的下午班學生，周一最後上學，當日早上快測呈陰性，下課後出現病徵，傍晚經快速檢測發現呈陽性，故昨日沒有上課，並向校方呈報。

他指，該名學生已打兩針疫苗，家人沒有出現病徵，其就讀的班房有28人，餘下的27名學生及5名教師今日經快測均呈陰性，亦不是由早前爆疫班別相同教師任教，故暫時不建議停課，但需徹底清潔消毒，如再有新個案，則會考慮是否需要停課。

6個環境樣本呈陰性　惟仍認為是於課室傳播

中心昨日亦到學校抽取6個環境樣本，3個來自昨日爆疫群組課室的枱面、2個來自空氣淨化機，以及1個來自抽氣扇，全部呈陰性，暫時看不到環境污染，但因學校每日都會消毒，或因而無法驗出。

歐家榮補充指，經評估認為學校爆疫與校巴無關，因主要個案集中在同一班房，而不同班別的學生不會同坐一部校巴。他又指，新個案與早前個案暫時看不到有關聯，亦不是同坐一部校巴，但班房相近，而涉事的兩班沒有混合活動，不排除是透過共用設施傳播。

至於早前爆疫的班房，歐指涉及6個案，1個來自上午班，4個來自下午班，1個是任教的老師，該群組有機會在課室出現傳播，因他們在短時間相繼出現病徵，家人沒有染疫，也找不到其他源頭，至於誰是源頭則難以判斷。

蘭桂坊酒店舖九如坊及太古城中心麥當勞群組。(香港01製圖）

在死亡個案方面，本港再新增兩名新冠病人離世，分別涉及78歲及90歲男子，其中一人無接種疫苗，一人已打兩針，連續四日死亡個案「清零」後斷纜。第五波疫情下累計錄得9,159宗死亡個案，病死率為0.764%。

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