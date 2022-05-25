男童診所治療亡死因　資淺護士準備霧化機　官質疑何時召救護車

2歲男童到兒科診所接受霧化機治療，期間心臟停頓，送院搶救不治，死因庭續今（25日）續就其死因作研訊，診所內資歷最深的護士作供，她稱當日醫生吩咐要人為男童安排霧化機及召救護車，並要每兩分鐘查看男童一次。她安排了資歷最淺的護士準備儀器，她則往打電話，期間同事問儀器使用問題，她遂再委託另一同事召喚救護車，她之後未有追問情況。死因裁判官質疑，救護車遲遲未到，她可有懷疑，護士回應稱當時無諗過。



死者陳嘉懿，於2016年12月16日因氣促，到兒科專科醫生梁蔭基的私家診所求醫，並在接受霧化機治療後，情況突然急劇惡化，送往聯合醫院搶救後不治，年僅2歲2個月。

資歷最淺護士被指派準備霧化機

診所護士鄧彩虹供稱，她在涉案診所工作16年，是年資最深的護士，主要負責幫病人登記、掛號、配藥等。當日梁醫生為男童診症後，吩咐護士叫救護車、準備霧化機讓男童在診症室外用，並要每兩分鐘查看男童情況。她指示年資最淺的護士郭曉然去處理霧化機，鄧則負責召救護車。

醫生發出指示10分鐘仍未有救護車

鄧稱不久後，郭問她霧化機的使用，她便叫另一名護士召救護車，但她不清楚該同事是否有打電話，亦未有查問。何官質疑，當時離梁醫生發出指示時已過了10分鐘，但仍未有救護車到來，鄧可有覺得奇怪？鄧回應稱：「無諗過。」因她當時較留意霧化機的情況。

鄧堅稱有察覺男童異常蒼白

鄧續稱，她有告知梁醫生正在打電話召救護車，梁亦有吩咐她要通知男童的爸爸要送院。惟鄧一離開診症室，見在診症室外的男童面青口唇白，即叫男童爸爸抱男童入診症室。何官即翻看醫院閉路電視片段，見鄧離開診症定後，便叫男童除下霧化機的面罩入房，質疑鄧根本沒有看到男童神色，而是透過閉路電視見到男童神色有異，即衝入診症室通知醫生。何官說：「你出嚟既目的就喺要佢(男童)入房？」鄧回覆：「唔係！一定唔係！」鄧又指，男童當時面色異常蒼白，一看便知。

官質疑未派人持續監察男童情況

何官今早繼續向醫生梁蔭基提出質疑，男童當時的情況危險至要送院，但他卻吩咐診所年資最淺既的護士郭曉然為男童安排霧化機治療，更僅叫護士每2分鐘查看男童情況。何官指，若當時有人持續監察男童情況，有機會早兩分鐘發現男童心臟停頓，結果或會完全不同，更形容這是「生同死」的分別，梁同意。

案件編號：CCDI-701/2017(SH)