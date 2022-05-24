男童診所接受聞氣治療後亡　父稱子初時看似舒服　不久後口吐白物

兩歲男童被診斷有支氣管炎及感冒菌入腸，服藥近兩周仍未康復，父母帶男童看兒科醫生，並在診所接受霧化器治療後情況突惡化，送院搶救後不治。死因庭今(24日)就男童的死作研訊，男童父親供稱，當日原本已想送兒子入院，惟致電診所時，診所稱可提供霧化器治療。他把兒子帶至診所，兒子初時仍看似舒服，惟不久後見有護士神色慌張並喊叫醫生，醫生即為其子搶救，他見兒子吐出白色嘔吐物，心跳更曾停頓。兒子即被送至醫院，惟急救約1小時後不治。



死者陳嘉懿，於2016年12月16日因氣促，到兒科專科醫生梁蔭基的私家診所求醫，在接受霧化器治療後，情況突然急劇惡化，送往聯合醫院搶救無效，同日證實不治，年僅2歲2個月。聆訊將傳召13名證人，並設有3男2女陪審團，醫生梁蔭基作為有利害關係方列席。

兒科醫生梁蔭基。(劉安琪攝)

事發前3天曾獲處方抗生素

男童父親陳達東供稱，其子兒子在同年12月4日開始身體不適，他曾帶兒兩度求醫，分別被診斷出有支氣管炎及感冒菌入腸，及至同月13日，兒子仍有微燒，遂到兒科醫生梁蔭基的所求醫，梁為其子處方了抗生素等藥，並強調抗生素必須服用整個療程。同月15日，其子的藥物已差不多用完，但仍反覆有燒，他的太太曾致電到診所詢問，護士說：「抗生素唔係仙丹，啲藥需要時間先見效」。

診所稱可提供聞氣治療

陳父稱在同月16日，他原打算帶兒子到聯合醫院求醫，突然想起仍有抗生素未服用，遂致電診所查詢，診所稱可提供聞氣治療，他便帶兒子到診所，經梁面診後，梁到走廊準備進行霧化器治療。登記護士則將藥物注入霧化器中，陳父見有煙霧從霧化器釋出便離開，他兒子在聞氣時有郁動，「好似好舒服咁」，眼睛有張開，護士亦曾兩度往查看情況。

兒子急救時吐出白色嘔吐物

惟之後一名護士突然出現，她神色慌張並望一望其子，便衝入診症室叫醫生。陳指兒子當時看似疲倦且「軟癩癩」，梁將其子放在病床上急救，陳父見兒子吐出白色嘔吐物，之後更失去心跳，梁隨即叫護士召救護車。陳之後陪同兒子到聯合醫院，但約半至一小時後獲告知兒子離世。

男童3天前求醫警覺性良好

梁醫生供稱，男童於2016年12月13日到其診所求醫，當時有流鼻水、咳、發燒等問題，但活耀性及警覺性良好，呼吸正常平和，診斷為上呼吸道感染、支氣管炎及氣管敏感，處方了氣管擴張、止嘔、退燒、抗生素等藥物。

3天後呼吸急促安排氣管舒張劑

男童3日後再到診所求醫，當時男童面色蒼白，心跳和呼吸急促，且不斷在哭及掙扎。梁認為他呼吸入氣比較差，疑其因肺炎導致呼吸窘迫，便叫護士召急護車準備送男童入院，並安排氣管舒張劑予男童聞，及要求每隔2分鐘檢查男童的情況。

惟數分鐘後，護士指男童情況轉差，梁發現男童變得較軟弱、抖氣淺、眼皮只開了一半，之後更失去呼吸和心跳，梁立即為男童急救，直至救護車到場將其送院。

呼吸紊亂不宜使用霧化器

何官指，梁撰寫的報告中提及呼吸紊亂者不宜使用霧化器，惟梁當日僅檢查了男童的心跳數秒，質疑這樣未能排除男童有呼吸紊亂，梁同意。何官另指，梁在事後一份報告中突然提及男童有支氣管炎，但事前在排板、備忘錄等均未有提及，質疑梁是以屍檢報告撰寫該事後報告，梁最後亦同意。

何官又指，當日男童由離開診症室至救護車到場的20分鐘間，均沒有人通知其父親需要叫救護車，質疑：「你真係嗰陣就叫咗白車？」梁重申他一早就吩咐了護士叫救護車，之後有一直找機會通知父親。

研訊明續。

案件編號：CCDI-701/2017(SH)