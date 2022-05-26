封區｜天華邨華萃樓、穗禾苑慶宏閣完成檢測　發現兩宗陽性個案

政府今日（26日）早上表示，天水圍天華邨華萃樓已完成封區檢測，發現一宗陽性檢測個案。另外，沙田穗禾苑慶宏閣早上亦解封，同樣發現一宗陽性個案。



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政府昨日於上述「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士晚上11時30分前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測，共有約2,000人接受了檢測，當中共發現1宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約720戶，當中36戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

自今日上午約7時起，天水圍指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

另外，沙田穗禾苑慶宏閣早上亦完成圍封，其間約870名身處「受限區域」內的人士接受了檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。