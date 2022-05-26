疫情．5.26｜BA.2.12.1病毒疑有本地源頭傳播　4個案2人灣仔工作

本港今日（26日）新增251宗確診個案，包括36宗輸入個案，當中有一宗新加坡抵港個案第8日出社區返內地時檢測陽性，相信是復陽個案。早前一宗新加坡抵港46歲男士出社區才確診個案，患者曾到過貝沙灣會所健身室及美國會中環會所等，病毒株同現時本地流行一樣，故改列本地感染。

另外，太古城麥當勞群組再增一宗病例，患者是一名住麗晶花圍99歲老婦，5月19日圍封強檢發現，群組累計11人。

St. Catherine's International Kindergarten（國際英文幼稚園）新增兩宗個案，疫情擴大至第三個班房，累計9宗個案。

衞生防護中心發現4宗懷疑本地源頭的BA.2.12.1個案，之前發現全是輸入及相關連個案，今次是在本地社區傳播，同之前BA.2.2不同，要做全基因分析才知道分支，4患者中有2人是在灣仔工作、1人在中環上班、1人已退休，當中3人是一家人。



昨日疫情報道總覽：

▼5月25日 St. Catherine's國際幼稚園局部停課首日▼



▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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【22:50】疫情持續，本港出現4宗L452Q突變個案。食衞局今日（26日）公布，因應多宗陽性檢測個案，有46個指明地方被納入強制檢測公告，當中涉及突變個案所到之處，灣仔權記雲吞麵、灣仔新鴻基中心麥當勞、灣仔會議展覽中心新翼 2 樓嚐聚坊 (員工飯堂)、灣仔入境事務大樓、大圍榮發燒味茶餐廳及大嶼山寶蓮寺地下廚部及食堂等，曾於指明時段到訪人士，須在明日（27日）或後日（28日）強檢。

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▼5月26日 過去14天確診大廈全名單▼



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【19:30】第三階段「疫苗通行證」將於下周二（31日）開始實施，政府會在「適應期」，即5月31日至6月2日凌晨零時後，到各場所視察，以掌握「疫苗通行證」適用的指明處所有否遵行規定，以及進入及身處指明處所人士，是否符合「疫苗通行證」要求。

【17:12】醫院管理局總行政經理李立業表示，5月31日起「特別探訪安排」新增至多有住院服務的急症醫院、專科醫院、兒童及精神科病房及部門，因急症醫院病人住院較短，探訪安排集中住超一星期病人，每週1-2次，由已登記訪客探訪1小時，探訪期不可換人，醫院未來數天主動聯絡家屬，不用自行聯絡醫院，所有探訪者要符合疫苗通要求，提供48小時有效核酸結果或24小時快測陰性結果，康復後90日內可豁免檢測要求。

【17:02】St. Catherine's幼稚園群組：

-新增兩宗，包括一宗來自另一班即第個三班班別，該學生5月24日最後上課，快測陰性，昨有病徵，下午快測陽性，家人暫時陰性，班上有27名學生，其餘26學生，5名教師今日快測陰性。

-另一宗涉及之前爆發班房的上午班學生，上下午班已停課，上週五5月20日最後上課，5月22日出現病徵，快測陰性，昨日快測陽性，媽媽及外傭亦陽性。現時累計有9個案：8學生，1教師。

【16:59】太古城麥當勞群組：

-新增一宗個案為99歲婆婆，5月19日在所住的麗晶花園圍封發現，CT值18-19，病徵輕微，外傭同住，個案康復中，兩日前快測陰，外傭5月23快測陽性，無去過麥當勞，基因排序與同一樓層不同座向的患者基因排序一樣，對方是曾去太古城麥當勞的女士，累計11人感染。

【16:40】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，增4宗懷疑本地感染的BA.2.12.1個案，之前是輸入及相關連個案，今次是發現在本地社區傳播，同之前BA.2.2不同，要做全基因分析才知道分支，都已打三針，其中3宗同一家，住九龍城利榮大廈，2女1男，最早發病一名63歲女士，5月21日發病，5月23日最後上班，會展做清潔工作，同日快測陽性，傳染期去過員工餐廳(５月20-23日)，５月19日到過寶連寺地下一間餐廳。其73歲丈夫，已退休，5月22日發病，5月23日快測陽性，37歲女兒在中環任文職，5月18日最後上班，5月24日發病，5月23日快測陽性。

另一宗個案是51歲女士，住沙田嘉徑圍B座加善閣，家人無病徵，在入境事務大樓12樓工作，5月20日最後上班，5月22日出現病徵，翌日快測陽性，傳染期5月22日去過顯徑邨榮發燒味，5月20日到過港灣道麥當勞食早餐、灣仔權記食午膳，已安排社區隔離設施，流行病學調查進行中，昨日有關住所已列強檢，去過地方納入強檢。

【16:41】本港疫情持續，政府今日（26日）表示，北區及荃灣區合共27個地點因污水呈陽性，且病毒量相對較高，懷疑有隱性患者存在，故向當區居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約21萬個快速抗原測試包，供其作自我檢測，以輔助識別感染者。

理工大學應用物理學系研究團隊成功研發一款超靈敏便攜式新冠病毒抗體檢測儀，整個檢測過程需時少於六分鐘，每次檢測成本亦僅約10元。（黃金棋攝）

【15:51】本港第五波疫情中，確診人數逾119萬人，不過市民難以得知身體中抗體水平。理工大學應用物理學系研究團隊利用有機電化學晶體管技術（OECT），研發一款超靈敏便攜式新冠病毒抗體檢測儀。有別於現時抗體檢測需時約兩日，理大研發的檢測儀只需將一小滴唾液樣本滴在檢測儀的晶片上讓抗體與抗原產生反應，整個檢測過程需時少於六分鐘，每次檢測成本亦僅約10元。

【14:08】本港疫情回穩，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇早前稱夏季是復常的黃金時期，衞生署署長林文健稱要視乎夏季疫情是否持續穩定，強調一些炎熱地區，如非洲等亦都出現爆發，故夏季亦非無風險。他又稱衞生防護中心個案個案追蹤辦公室五月已重啟所有個案追蹤，至今已找出至少十個感染群組。

【08:28】政府今日（26日）早上表示，天水圍天華邨華萃樓已完成封區檢測，發現一宗陽性檢測個案。另外，沙田穗禾苑慶宏閣早上亦解封，同樣發現一宗陽性個案。

【01:04】新冠疫情打擊航空業，國泰航空疫情期間出現裁員及離職潮。隨着疫情放緩及不少國家通關，國泰航空近日向已離職的空中服務員發出電郵，邀請他們申請回巢再遨翔天際。國泰指政府放寬入境檢疫，將令往返香港及外地的旅客增加，因此「是時候開始重建我們的團隊」。

▼2020年國泰重組業務大裁員▼



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蘭桂坊酒店舖九如坊及太古城中心麥當勞群組。(香港01製圖）

▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼



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▼5月20日起強制檢測公告▼



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▼5月25日 迪士尼樂園公布「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演安排▼



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▼5月24日 機場進行飛機事故及救援演習▼

